الرئيس الأمريكي السابق يخضع لعلاج إشعاعي بعد تشخيص إصابته بالسرطان

أفاد المتحدث باسم مكتب بايدن، اليوم السبت، أن "الرئيس الأميركي السابق جو بايدن يخضع لمرحلة جديدة من العلاج لسرطان عدواني تم تشخيصه في مايو/آيار المنصرم، وتابع "كجزء من خطة علاج سرطان البروستاتا، يخضع الرئيس بايدن حالياً للعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني".وفق ما نقلت شبكة NBC NEWS.

وأضاف أن العلاج الإشعاعي من المتوقع أن يستمر لمدة خمسة أسابيع، ويشكل مرحلة جديدة في مسار رعايته الطبية، وقال مكتب الرئيس السابق، الذي يكمل 83 عاماً الشهر المقبل، إنه "بخير".

وخضع بايدن الشهر الماضي، أيضاً لعلاج سرطان الجلد المعروف بجراحة "MOHS". وكان من الواضح وجود ضمادة كبيرة على جبهته، في آخر ظهور علني له.

وكان الرئيس السابق قد أعلن في مايو، عن تشخيصه بسرطان البروستاتا العدواني الذي انتشر بالفعل إلى عظامه.وأوضح مكتبه في ذلك الوقت أنه يتابع عدة خيارات علاجية لضمان "إدارة فعّالة" للمرض.