رغم التوتر العلني مع ترامب، هل سيحضر ماسك العشاء مع بن سلمان؟

أفاد موقع Punchbowl News أن الملياردير إيلون ماسك سيحضر العشاء الرسمي الذي ينظّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكريمًا لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن. وتأتي هذه المشاركة رغم التوتر العلني الذي وقع بين الرجلين قبل أشهر، والذي دفع ماسك إلى مغادرة منصبه الحكومي الذي منحه ترامب خلال حملته الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه ترامب عزمه الموافقة على صفقة بيع مقاتلات F-35 المتطورة للمملكة العربية السعودية، وهي صفقة حساسة قد تعيد تشكيل ميزان القوى العسكري في الشرق الأوسط. فقد أكّد الرئيس الأميركي، من المكتب البيضاوي يوم الاثنين، استعداده لمنح الضوء الأخضر للصفقة، عقب طلب سعودي لشراء نحو 48 طائرة—ما يعادل جناحين قتاليين—في صفقة بمليارات الدولارات.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت مطلع نوفمبر\تشرين ثاني أن المشروع قطع مراحل متقدمة داخل وزارة الدفاع الأميركية، مما يعكس مدى تقدم المباحثات قبل زيارة ولي العهد. وتسعى السعودية، أكبر مشترٍ للسلاح الأميركي، منذ سنوات إلى تحديث أسطولها الجوي في مواجهة التهديدات الإقليمية، وعلى رأسها إيران. وتشغّل الرياض حاليًا مزيجًا من مقاتلات F-15 الأميركية وطائرات Tornado وTyphoon الأوروبية، بينما سيشكّل اقتناء F-35 نقلة نوعية بفضل تقنياتها الشبحية.

ورغم أهمية الصفقة، فهي تُعد تحوّلًا استراتيجيًا؛ إذ تحرص الولايات المتحدة تقليديًا على ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، التي تبقى الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك هذه المقاتلات. وكانت إدارة بايدن قد ناقشت سابقًا احتمال بيع F-35 للسعودية ضمن إطار اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، لكن تلك المحادثات لم تنجح.

إلا أن الصفقة المحتملة قد تواجه اعتراضات في الكونغرس الأميركي، حيث لا يزال العديد من المشرعين ينتقدون سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، ويرفضون تعزيزًا كبيرًا للتعاون العسكري معها.

ويضيف الحضور المتوقع لإيلون ماسك إلى عشاء الثلاثاء بُعدًا جديدًا للمشهد الدبلوماسي، في وقت يسعى فيه ترامب إلى تعزيز علاقاته مع كبار قادة قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة ومع شركائه الأساسيين في الشرق الأوسط.