رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، المعروف بآرائه المناهضة لإسرائيل، تعرض الليلة الماضية (الأربعاء) لانتقادات وهتافات استهجان حادة من قبل متظاهرين من معسكره، وذلك أثناء مشاركته في تجمع لإحياء ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر الذي أُقيم في المدينة، حسبما أفاد "نيويورك بوست". حاول متظاهرون مناهضون لإسرائيل كانوا في المكان تعطيل الحدث، واتهموا رئيس البلدية بـ"خيانة القضية الفلسطينية"، وصرخوا في وجهه: "جبان! لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية".

التجمع الذي نظمه تنظيم "إسرائيليون من أجل السلام"، كان يهدف إلى تكريم ضحايا الهجوم والمصابين في الحرب التي اندلعت بعدها، إسرائيليين وفلسطينيين. ولكن، عشرات المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، الذين ارتدوا الكوفية ورفع بعضهم أعلام حماس وحزب الله، ساروا من مبنى البلدية لتعطيل المراسم. كما أطلقت هتافات إضافية ضد ممداني جاء فيها: "رئيس البلدية ممداني اتخذ موقفًا، أوقف بيع الأراضي المسلوبة" و"عار".

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تمار غلزرمان، من مؤسسات المنظمة، وصفت عنفًا لفظيًا شديدًا وقالت: "الشيء الوحيد المهم بالنسبة لهم هو أن اسمنا يتضمن كلمة 'إسرائيليين'. لم يكن هناك أهمية لأي كلمة قلناها". مشاركة أخرى أشارت إلى أن التجربة كانت مؤلمة وقاسية.

سلسلة الاحتجاجات ضد ممداني بدأت في وقت أبكر أمام مبنى البلدية، حيث وجه النشطاء انتقاداتهم لسياسته منذ توليه المنصب. رغم الهتافات الاستهجانية، حافظ رئيس البلدية على رباطة جأشه ووقف إلى جانب مراقب البلدية السابق، براد لاندر، أثناء إضاءة الشموع في التجمع. لاحقًا، واصل اجتماعه مع عائلات فلسطينية في شمال المدينة.

تصاعدت العاصفة حول ممداني عقب بيان رسمي أصدره في صباح الحادثة. خصص رئيس البلدية أقل من ربع نص البيان لخسارة الأرواح وللمخطوفين في هجوم 7 أكتوبر، بينما ركزت معظم كلماته على اتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" و"جرائم الحرب"، مما أثار غضباً شديداً في أوساط الجالية اليهودية.

جوناثان غرينبلات، المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير (ADL)، هاجم ممداني بشدة على شبكة X: "حتى ولا مرة واحدة ذكرت كلمة 'يهود'. أنت تحول يوماً مخصصاً للحِداد على أسوأ مجزرة منذ المحرقة إلى وسيلة لإعادة تدوير الحجج المعادية للصهيونية".