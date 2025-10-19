أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كاش باتيل، الأحد، أن السلطات الفدرالية عثرت على ما وصفته بـ"منصة مشبوهة" بالقرب من منطقة في مطار بالم بيتش الدولي تُستخدم عادة لطائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) عند سفر الرئيس دونالد ترامب إلى فلوريدا.

I24NEWS

وقالت الخدمة السرية الأميركية في بيان إنها عثرت على "عناصر مثيرة للاهتمام" أثناء تفتيش المنطقة قبل وصول ترامب يوم الجمعة، من دون تحديد ماهية هذه العناصر، لكنها نشرت صورة تُظهر ما يبدو أنه منصة مرتفعة بُنيت فوق شجرة.

وأوضح المتحدث باسم الخدمة السرية، أنطوني غوغليلمي، أنه "لم تتأثر أي تحركات بالرصد، ولم يكن هناك أي شخص متورط أو متواجد في الموقع".

وكان الرئيس ترامب قد وصل إلى مطار بالم بيتش يوم الجمعة، ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن الأحد بعد أن قضى عطلة نهاية الأسبوع في ناديه "مار ألاغو".

يُذكر أن المطار يقع على بعد أقل من ميل واحد شمال نادي ترامب للغولف في ويست بالم بيتش، وهو الموقع الذي شهد محاولة اغتيال فاشلة ضده العام الماضي. ووفقًا للمدعين، فإن رايان روث — الذي أُدين الشهر الماضي بتهمة التخطيط لاغتيال ترامب — وجّه بندقية من داخل الأشجار المحيطة بالنادي، قبل أن يرصدَه عناصر الخدمة السرية ويطلقوا النار عليه.