ليس مفاجئا: هذه هي الشركات التي ستطور "القبة الذهبية" للرئيس ترامب

يعتمد على الأصدقاء: برزت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك وشريكان لها كمرشحين بارزين لقيادة مشروع "القبة الذهبية" - الدرع الدفاعي الصاروخي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لتقرير اليوم (الخميس) في وكالة رويترز للأنباء.

وقالت المصادر إن شركة الصواريخ والأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك تتعاون مع شركة البرمجيات بالانتير وشركة بناء الطائرات بدون طيار أندوريل في محاولة لبناء أجزاء رئيسية من القبة الذهبية. تم تأسيس الشركات الثلاث من قبل رجال أعمال كانوا من الداعمين السياسيين الرئيسيين لترامب. ورغم الإشارات الإيجابية التي أرسلها البنتاغون لشركة ماسك، إلا أن عدة مصادر أكدت أن عملية تطوير المشروع لا تزال في مراحلها الأولى. ومن الممكن أن يتغير هيكلها النهائي ومن سيتم اختياره للعمل عليها بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

اجتمعت الشركات مع كبار المسؤولين في الإدارة والبنتاغون في الأسابيع الأخيرة لتقديم خطتها، والتي من شأنها بناء وإطلاق ما يصل إلى 1000 قمر صناعي لاستشعار الصواريخ وتتبع تحركاتها. وقالت ثلاثة مصادر إن أسطولا منفصلا مكونا من 200 قمر صناعي هجومي مسلح بالصواريخ أو الليزر من شأنه أن يسقط الصواريخ المعادية. ولا يُتوقع أن تشارك مجموعة سبيس إكس في تسليح الأقمار الصناعية. وصف مصدر مشارك في المحادثات هذه الخطوة بأنها "انحراف عن عملية الاستحواذ المعتادة. هناك رأي مفاده أن مجتمع الأمن والدفاع الوطني يجب أن يكون حساسًا ومحترمًا تجاه إيلون ماسك نظرًا لدوره في الحكومة"

في هذه السياق، اقترحت شركة "سبيس إكس" تحديد دورها في القبة الذهبية باعتبارها "خدمة اشتراك" تدفع فيها الحكومة مقابل الوصول إلى التكنولوجيا، بدلاً من أن تكون المالك المباشر للنظام. وبحسب مصادر تحدثت إلى رويترز، فإن نموذج الاشتراك، الذي لم يتم الحديث عنه من قبل، قد يتجاوز بعض بروتوكولات المشتريات الخاصة بالبنتاغون، مما يسمح بنشر النظام بشكل أسرع. وأضافوا أنه في حين أن هذا النهج لن ينتهك أي قواعد، فإن الحكومة قد تصبح مقيدة بالاشتراك وتفقد السيطرة على التطوير المستمر والتسعير. أعرب مسؤولون في البنتاغون عن مخاوفهم الداخلية بشأن الاعتماد على نموذج الاشتراك لأي جزء من المشروع، بحجة أن مثل هذا الترتيب سيكون غير عادي بالنسبة لبرنامج دفاعي بالغ الأهمية.