امرأة تتهم جيفري إبستين بإجبارها على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو

تزعم امرأة أخرى أن جيفري إبستين أرسلها إلى بريطانيا لممارسة الجنس مع الأمير السابق أندرو. وتقول إنها أمضت ليلة مع الأمير السابق في مقر إقامته، رويال لودج، عندما كانت في العشرينات من عمرها.

أبلغ محامي المرأة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه يجري النظر في إمكانية رفع دعوى مدنية نيابةً عنها. تجدر الإشارة إلى أن المحامي نفسه سبق له تمثيل فيرجينيا جيوفري، إحدى المدعيات ضد جيفري إبستين، التي انتحرت في أبريل الماضي.

هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها امرأة إبستين بترتيب لقاء جنسي في مقر إقامة ملكي. وكان قصر باكنغهام قد أصدر سابقًا بيانًا بشأن هذه القضية جاء فيه: "يود صاحبا السمو الملكي التأكيد على أن أفكارهما وأعمق تعازيهما كانت، ولا تزال، مع ضحايا وناجين جميع أشكال الاعتداء".

في نهاية الأسبوع الماضي نشرت وزارة العدل الأمريكية جميع الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين التي بقيت بحوزتها. الحديث هنا عن نشر أكثر من ثلاثة ملايين صفحة، و2000 مقطع فيديو، و180 ألف صورة. من بين الوثائق وُجدت صور يظهر فيها الأمير السابق أندرو وهو راكع على أربع فوق امرأة تم طمس وجهها، وفي صورة أخرى يده موضوعة على الجزء العلوي من جسدها.