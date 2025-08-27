قتيلان وعشرات الجرحى في إطلاق نار بكنيسة في مينيابوليس

قد يعجبك أيضًا -

قُتل شخصان على الأقل وجُرح نحو 20 آخرين في حادث إطلاق نار وقع اليوم (الأربعاء) في مدرسة كاثوليكية بمدينة مينيابوليس، مينيسوتا، وفقًا لوسائل إعلام محلية. وأفادت التقارير بأن رجلاً يرتدي ملابس سوداء وصل إلى كنيسة البشارة جنوب مينيابوليس وأطلق النار على الحاضرين.

وتتحدث التقارير عن مقتل شخصين وإصابة نحو 20 آخرين في الحادث. وأعلنت مدينة مينيابوليس أنه تم تحييد المهاجم، وأصدرت بيانًا رسميًا جاء فيه: "هناك حالة تأهب أمني نشطة في كنيسة البشارة. لا يوجد أي تهديد فعلي للمجتمع في الوقت الحالي. تم تحييد المهاجم".

وأصدر حاكم ولاية مينيسوتا، تيم ويلز، الذي أُبلغ بالحادث، بيانًا أشار فيه إلى أن إطلاق النار وقع داخل مدرسة كاثوليكية، وأضاف: "أدعو لضحايا الحادث".

ولم تؤكد السلطات رسميًا بعد عدد الضحايا الذي أوردته وسائل الإعلام المحلية. أفادت وسائل إعلام محلية أن رجلاً يرتدي ملابس سوداء دخل الكنيسة وأطلق النار على الحاضرين. وأفادت التقارير الأولية بإصابة نحو عشرين شخصًا في إطلاق النار، ووفاة شخصين.