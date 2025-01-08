الحريق الهائل في كاليفورنيا: إنقاذ بايدن، منزل هاريس في خطر

يستعر الحريق العملاق في كاليفورنيا اليوم (الأربعاء) في لوس أنجلس ويعرض أيضًا مدينة سانتا مونيكا القريبة للخطر. وتم بالفعل إجلاء حوالي 30 ألف مواطن من منازلهم، وطُلب من الآخرين الإخلاء على الفور. وتم إنقاذ رئيس الولايات المتحدة جو بايدن من المنطقة بعد أن تعطل طائرته. ويقع المنزل الخاص لنائبة الرئيس كامالا هاريس شمال مدينة باسيفيك بليسز، وهي منطقة تم إخلاؤها خشية وصول النيران إليها.

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AP Photo/Ethan Swope

أكثر من 3000 دونم بالكامل احترقت في الحريق العملاق المشتعل بالقرب وداخل مدينة باسيفيك باليساديس. واضطر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى إخلاء منازلهم. وكان الرئيس بايدن موجودًا أيضًا للمشاركة اليوم في افتتاح نصب تذكاري رئاسي باسمه. وتم إلغاء الحدث لكن طائرة الرئيس تعطلت بسبب سوء الأحوال الجوية. أنقذ جهاز الخدمة السرية الرئيس بطريقة أخرى، وهو في مكان آمن.

ويقع مسكن نائب الرئيس كامالا هاريس شمالي المدينة، وهي المنطقة التي تم إخلاؤها خوفا من وصول النيران إليها. وقالت هاريس نفسها، المتواجدة في العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة: "قلبي مع جميع المتضررين من حرائق الغابات المدمرة في جنوب كاليفورنيا. أنا ودوغ نصلي من أجل أصدقائنا الذين تم إجلاؤهم. نحن ممتنون لأول المستجيبين الأبطال الذين يخاطرون بسلامتهم لمحاربة النيران والمساعدة في الحفاظ على سلامة الجميع".

Thomson Reuters

AP Photo/Ethan Swope