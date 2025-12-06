تصريحات شقيق مفوضة الشرطة تثير جدلاً واسعاً… ممداني يتلقى اعتذارًا رسميًا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن بنجامين تيش، المدير التنفيذي البارز في تكتل Loews وشقيق مفوّضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش، وصف عمدة المدينة المنتخب زهران ممداني بأنه "عدو الشعب اليهودي" عقب فوزه في الانتخابات.

وبحسب التقرير، قدّمت مفوّضة الشرطة جيسيكا تيش اعتذارًا رسميًا لممداني عن تصريحات شقيقها. وقال العمدة المنتخب لوسائل الإعلام: "المفوّضة اعتذرت لفريقي عن تلك التصريحات"، مضيفًا: "أتطلع لأن أكون عمدةً لجميع سكان نيويورك، بمن فيهم اليهود".

ورغم الانتقادات التي واجهها ممداني بعد رفضه التصريح بأن إسرائيل يجب أن تُعرَّف كدولة يهودية، أكد أن ذلك لن يؤثر على علاقته المهنية مع قيادة الشرطة في المدينة.

وأوضح قائلاً: "تركيزي في حواراتي مع المفوّضة تيش ينصبّ على الحفاظ على سلامة الجمهور، بالتوازي مع تحقيق العدالة لسكان نيويورك في الأحياء الخمسة كلها".

وختم ممداني بأنّه يقدّر الاعتذار الذي تلقّاه من مفوّضة الشرطة، قائلاً: "أعود الآن للتركيز على العمل".