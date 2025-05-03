روبيو أم ميلر؟ أنباء متضاربة حول تعيين مستشار الأمن القومي الأمريكي

في حين ظهرت تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، قد يقبل التعيين، فإن تقريرا جديدا نشر هذا الصباح (السبت) على موقع أكسيوس يزعم: أن ستيفن ميلر، الذي يعمل نائبا لرئيس الأركان للسياسة ومستشار الأمن الداخلي في إدارة ترامب، هو المرشح الأبرز.

كان ميلر، 39 عاما، أحد أقرب مساعدي الرئيس السابق، وخدم في البيت الأبيض طوال فترة ترامب - وهو أمر نادر الحدوث - ويعتبر مهندس سياسة الهجرة الصارمة التي انتهجتها إدارته. خلفية هذا الرجل غير عادية: فهو يهودي نشأ في منزل ديمقراطي في سانتا مونيكا، لكنه في سن المراهقة أصبح جمهوريًا متشددًا، وله نظرة عالمية صارمة.

يذكر أن من المتوقع أن يشغل السيناتور ماركو روبيو منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل مؤقت - وعلى الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة - حسبما أفاد موقع "بوليتيكو" الليلة الماضية نقلاً عن ثلاثة مسؤولين كبار في البيت الأبيض..

وبحسب التقرير، ورغم أن هذا الترتيب يبدو مؤقتا، فإن كبار مستشاري الرئيس مهتمون بجعل هذا الترتيب يدوم لفترة طويلة. وقال أحد المصادر: "هذا ليس إجراء مؤقتا"، مضيفا أن روبيو لم يطلب التعيين المزدوج، لكنه يتمتع بثقة ترامب الكاملة ورئيسة الأركان سوزي ويلز - التي سعت إلى "السيطرة بشكل أوسع" على السياسة الخارجية للإدارة.

وقال مسؤول كبير آخر: "روبيو هو لاعب فريق نموذجي وهو على استعداد لتحمل أي مهمة - حتى الأكثر صعوبة أو خطورة - للرئيس". وقال إن ولاء روبيو يعتبر الآن من أبرز صفاته، خاصة منذ تعيينه في منصبه الدبلوماسي الرفيع.

وبحسب موقع "بوليتيكو"، فقد تخلى روبيو عن بعض مواقفه السابقة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك دعمه المتشدد لأوكرانيا، وأصبح مؤيدًا صريحًا لسياسة الترحيل التي ينتهجها ترامب - على الرغم من أنه ولد لوالدين هاجرا إلى الولايات المتحدة من كوبا.

ويشار إلى قبل يومين، تمت إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، ونائبه، أليكس وونغ، من منصبيهما في البيت الأبيض من قبل الرئيس دونالد ترامب. ويأتي رحيلهم بعد أشهر من التوتر الداخلي - وخاصة فيما يتعلق بقضية أصبحت تعرف باسم "Signalgate".

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