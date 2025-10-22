يعتقد معظم الأمريكيين أن على الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية، وفقًا لاستطلاع رأي نشرته رويترز اليوم (الأربعاء). وتُظهر نتائج الاستطلاع المشترك الذي أجرته وكالة الأنباء وإبسوس أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب لا تتوافق مع الرأي العام في بلاده.

من بيانات الاستطلاع يتبين أن 59% من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب الاعتراف بدولة فلسطينية. حوالي نصف المنتمين إلى الحزب الجمهوري (53%) يعارضون هذه الخطوة، ولكن بالمقابل - 41% قالوا إنهم سيدعمونها.

بالإضافة إلى ذلك، 51% يقولون إن الرئيس ترامب يستحق الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - إذا استمر. 42% لا يوافقون على ذلك. كما يتبين من الاستطلاع أن أكثر من نصف (51%) المشاركين وافقوا على أن ترامب يستحق "فضلًا كبيرًا" إذا نجحت "جهود السلام". حوالي 60% من المشاركين قالوا إن الرد الإسرائيلي في القطاع كان مبالغًا فيه، مقابل 32% لم يوافقوا.