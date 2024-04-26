استمرار موجة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في جامعات الولايات المتحدة

تشهد الولايات المتحدة موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، التي امتدت إلى عشرات الجامعات البارزة، مع تنظيم واحدة من أكبر الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، حيث تم الأسبوع الماضي اعتقال 108 محتجين. وقد منحت إدارة الجامعة المعتصمين مهلة حتى اليوم الجمعة لتفكيك خيامهم الاحتجاجية.

في تطور متصل، يُتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ في الجامعة بيانا يستنكر فيه تصرفات رئيسة الجامعة، دون أن يتوقع صدور بيان إدانة أو اتخاذ إجراءات لعزلها. وفي جامعات أخرى مثل ييل وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تواصل الاحتجاجات بنصب خيام ومواجهات مع الشرطة، حيث تم في ييل اعتقال 40 شخصاً.

وفي جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك، تجري مفاوضات بين المتظاهرين وإدارة الجامعة لمنع إخلاء المتظاهرين قسراً. بينما اتخذت جامعة جنوب كاليفورنيا خطوة دراماتيكية بإلغاء حفل التخرج الرئيسي بسبب الاحتجاجات.

تتركز الاحتجاجات حول الدعم للفلسطينيين والمعارضة للسياسات الإسرائيلية، حيث كشف استطلاع للرأي عن موقف الشباب الأمريكي، مع 47% من الشباب بين 18 و24 عامًا يرون أن القوة العسكرية والثروة الإسرائيلية تجعل العمليات ضد حماس غير عادلة. وأبدى 33% من نفس الفئة العمرية رأيا بأن إسرائيل ليس لها الحق في الوجود كدولة في الشرق الأوسط.

تتفاقم التوترات مع تصاعد الدعوات إلى العنف وتعرض بعض المتحدثين والطلاب الإسرائيليين لتهديدات أمنية، مما يشير إلى تعقيد المشهد السياسي والأكاديمي في الجامعات الأمريكية.