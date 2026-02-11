ملفات ساخنة على الطاولة: لقاء حاسم بين نتنياهو وترامب في واشنطن

بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في إطار زيارة سياسية رسمية إلى واشنطن.

وقبيل اللقاء، اجتمع نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووقّع على انضمام إسرائيل إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس ترامب. وكان نتنياهو قد وصل إلى الولايات المتحدة أمس، حيث التقى أيضًا بالمبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقبل مغادرته إسرائيل، قال نتنياهو إن هذه هي الزيارة السابعة له إلى واشنطن منذ انتخاب ترامب لولاية ثانية، مؤكدًا أن ذلك يعكس "العلاقة الخاصة والاستثنائية" بين البلدين. وأضاف أن جدول أعمال اللقاء سيشمل عدة ملفات، أبرزها الوضع في غزة، والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها المفاوضات مع إيران.

وأوضح نتنياهو أنه سيعرض أمام ترامب "تصورات إسرائيل بشأن المبادئ الأساسية في أي مفاوضات"، معتبرًا أنها ضرورية ليس فقط لأمن إسرائيل، بل "لأي طرف يسعى إلى الاستقرار في الشرق الأوسط".

https://www.instagram.com/reel/DUlUzpbD5CT/?igsh=MW9raDM1a21zMHlidg%3D%3D This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة قد تسمح لحركة حماس بالاحتفاظ بجزء من سلاحها ضمن مسودة خطة قيد الإعداد. وبحسب التقرير، ستطالب واشنطن الحركة بتسليم الأسلحة القادرة على تهديد إسرائيل، مع إمكانية الاحتفاظ بأسلحة خفيفة في المرحلة الأولى.

وأفاد التقرير أن فريقًا أمريكيًا يضم كوشنر وويتكوف، إضافة إلى المسؤول الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، يعتزم عرض الوثيقة على حماس خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي القمة في ظل تطورات إقليمية متسارعة، وسط مساعٍ أمريكية لإعادة ترتيب أولويات السياسة في الشرق الأوسط وتعزيز المسار التفاوضي في عدد من الملفات الحساسة.