ضجة أخرى لحملة ترامب:"السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث لو كنت في البيت الأبيض"

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الإثنين) مقطع فيديو ضمن حملته الانتخابية الجديدة، يحمل رسالة - إن هجوم السابع من أكتوبر والحرب لم تكن لتحدث لو كان في البيت الأبيض، أشير في الفيديو أن إيران ساعدت حماس في الهجوم، وأن "بايدن جلب ستة ملايين دولار لإيران".

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يُذكر أنه بعد قبول نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، رسمياً ترشيحها للرئاسة نيابة عن الحزب الديمقراطي، عقب ترامب على شبكته الاجتماعية، تروث، بأن "كاميلا تسببت في الهجوم في السابع من أكتوبر. لقد كانت إيران فقيرة، ولم يكن هناك أموال لحزب الله!".

في غضون ذلك، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالات استخبارات أمريكية أخرى، قبل أسبوع، أن الحكومة الإيرانية كانت بالفعل وراء عملية قرصنة وتسريب معلومات استهدفت الحملة الرئاسية لدونالد ترامب، وأنها حاولت أيضًا الإضرار بحملة هاريس-بايدن.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن التحقيق يمثل دليلا قويا على جهود إيران، ودول أخرى، لمحاولة التأثير على انتخابات 2024. ومن ثم، يرى الباحثون أن قراصنة إيرانيين، في يونيو/حزيران الماضي، اخترقوا حساب البريد الإلكتروني للمستشار السياسي روجر ستون وشخصية عامة معروفة وهو حليف قديم لترامب - ثم استخدم حساب البريد الإلكتروني هذا لمحاولة اختراق حساب مسؤول كبير في حملة ترامب كجزء من جهد مستمر للوصول إلى شبكات الحملة.