ضجة أخرى لحملة ترامب:"السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث لو كنت في البيت الأبيض"

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الإثنين) مقطع فيديو ضمن حملته الانتخابية الجديدة، يحمل رسالة - إن هجوم السابع من أكتوبر والحرب لم تكن لتحدث لو كان في البيت الأبيض، أشير في الفيديو أن إيران ساعدت حماس في الهجوم، وأن "بايدن جلب ستة ملايين دولار لإيران".

https://x.com/i/web/status/1827888352718110901