الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو: "أريد جواز سفر للقاء الرئيس الأمريكي"

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قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، إنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا تمكن من الوصول إلى جواز سفره، فيما قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا، إن "قيود التأشيرات التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين قضائيين برازيليين تعد "خطوة تعسفية، وبلا أساس من جانب الحكومة الأميركية"، وأضاف"تضامني ودعمي لقضاة المحكمة الفيدرالية العليا، الذين طالتهم خطوة تعسفية أخرى، وبدون أي أساس من جانب الحكومة الأميركية"، حسبما نقلت شبكة سي إن إن.

يأتي ذلك في أعقاب عمليات تفتيش قامت بها الشرطة الفيدرالية لمنزله ومقر حزبه، أمس الجمعة، بعد اتهامه بالتواطؤ لـ"تسهيل تدخل" ترمب في شؤون البلاد، وتابع بولسونارو إنه "يعتقد أن أوامر المحكمة جاءت للرد على انتقاد ترمب لمحاكمته أمام المحكمة العليا".

وصادرت السلطات جواز سفر بولسونارو العام المنصرم، بناءً على أوامر من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي كثف عمليات التفتيش وأوامر التقييد ضد الرئيس السابق الجمعة، بسبب مزاعم التواطؤ مع ترمب للتدخل في محاكمته بتهمة تدبير انقلاب.ووصف بولسونارو مورايس "بالديكتاتور" في مقابلة مع "رويترز" بمقر حزبه.

وداهمت الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو ووضعت جهاز مراقبة على كاحله، في تصعيد للضغط القانوني الذي يواجهه بالفعل، والذي حاول ترمب تخفيفه بفرض رسوم جمركية باهظة على البضائع البرازيلية.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إلغاء تأشيرات دخول الولايات المتحدة للقاضي بالمحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس وحلفائه وأفراد أسرهم، بسبب ما وصفه بـ"حملة اضطهاد" ضد بولسونارو.

وأفادت صحيفة "أو جلوبيو" البرازيلية، بأن واشنطن ستسحب التأشيرات من 7 قضاة آخرين في المحكمة العليا، بالإضافة إلى القاضي دي مورايس، وهو ما يعني أن القضاة الوحيدين في المحكمة الذين ستبقى تأشيراتهم سارية هم أندريه ميندونكا ونونس ماركيز، اللذان عينهما بولسونارو خلال رئاسته، بالإضافة إلى القاضي لويز فوكس.