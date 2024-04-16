رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن عن مشاريع قوانين منفصلة لتقديم المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ليلة الاثنين أنه سيقدم مشروع قانون بشأن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان كتشريعات منفصلة ولكن مع إجراءات تصويت متطابقة.

بالإضافة إلى حزم المساعدات المنفصلة، سيتم تقديم تشريع رابع يتضمن عددًا من التعديلات، مثل تقديم المساعدة لأوكرانيا كائتمان، واستخدام الأصول الروسية المجمدة، واتخاذ إجراءات ضد إيران، والمزيد.

ويأتي التشريع المزمع على خلفية خلافات في الرأي داخل الحزب الجمهوري بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا، فضلا عن التهديد بإزاحة جونسون من المعسكر المعارض لهذه الخطوة.

إذا تم المضي قدمًا، فإن هذا القرار سيعني أن حزمة مشروع القانون السابقة التي تمت الموافقة عليها في مجلس الشيوخ ستتم إزالتها من الفصل، وتقديم جميع التشريعات التي وافق عليها مجلس النواب للتصويت عليها في مجلس الشيوخ.

لكن مصير هذا التشريع في مجلس الشيوخ لا يزال غير واضح، فضلا عن دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لتشريع منفصل. من ناحية أخرى، تصاعدت الضغوط في الأيام الأخيرة للموافقة على نوع من المساعدة لأوكرانيا، وكذلك لإسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني.

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وكانت هناك عقبة أخرى أمام اقتراح جونسون وهي معارضة بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا في شكل قرض، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، على الرغم من أنه لم تتم الإشارة إلى ما إذا كان سيتم استخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا.

علاوة على ذلك، كان بايدن ضد تقسيم المساعدات الخارجية إلى مشاريع قوانين مختلفة. ومع ذلك، ذكر جونسون أنه يعتزم تمرير التشريع بالكامل في مجلس النواب في وقت مبكر من هذا الأسبوع.