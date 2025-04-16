" ايلون ماسك يسعى لإنقاذ البشرية وإقامة فيلق من الأحفاد"

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الأربعاء) تحقيقا عن إيلون ماسك، زعمت فيه أنه يحاول "تأسيس فيلق من الأحفاد" من أجل "إنقاذ البشرية"، حيث يرى أن الحضارة مهددة بسبب انخفاض عدد السكان. ويُزعم أيضًا أن ماسك قام بتجنيد أمهات محتملات على منصته للتواصل الاجتماعي، X، وفقًا لعدة أشخاص مطلعين على الرسائل.

ماسك، أغنى رجل في العالم، لديه ما لا يقل عن 14 طفلاً من أربع نساء مختلفات. وقالت مصادر مقربة من رجل الأعمال التكنولوجي إنهم يعتقدون أن العدد الحقيقي لأطفال ماسك أعلى بكثير مما هو معروف للعامة. وذكرت مصادر مطلعة "إنه يعمل على منع التهديد من خلال المساعدة في الولادة في كوكب الأرض وإنجاب بشر آخرين لديهم ذكاء مرتفع".

ركز التحقيق على قصة آشلي سانت كلير، وهي مؤثرة أمريكية ومؤلفة كتب أطفال، والتي أرادت إثبات أن إيلون ماسك هو والد طفلها حديث الولادة. ولكن لكي تطلب من الملياردير الخضوع لاختبار الأبوة، كان عليها أن تمر عبر مدير مكتب عائلة ماسك، جاريد بيرشل.

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وقالت سانت كلير لبيرشيل "لا أريد أن يشعر ابني بأنه سر".وقدّم بيرشيل "نصيحة" لسانت كلير، موضحًا أنه عندما تتوجه أم طفل ماسك "الطريق القضائي" في هذه المناقشات، "فإن ذلك يؤدي دائمًا إلى نتيجة أسوأ بالنسبة للمرأة". وأضاف أن ماسك ليس متأكدا على الإطلاق من أن الطفل هو ابنه.

وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، عرض ماسك على سانت كلير 15 مليون دولار و100 ألف دولار أخرى شهريًا مقابل صمتها بشأن الطفل. وذكر التقرير أيضًا أن بيرشيل أبلغ سانت كلير بأنه تم التوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع أمهات أخريات لأطفال ماسك.

وزعم التحقيق أن ماسك استخدم ثروته لشراء صمت بعض النساء اللاتي أنجبن أطفاله. وتشكل بنود السرية جزءًا من اتفاقيات الدفع، وعندما تعترض الأمهات أو تلجأن إلى محامين خارجيين، هدد مستشارو ماسك، بما في ذلك بيرشل، بعواقب مالية.