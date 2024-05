تزايد الاحتجاجات في حرم جامعة كاليفورنيا بعد تنفيذ اعتقالات في جامعة تكساس

ألقي القبض على أكثر من عشرة متظاهرين في جامعة تكساس - دالاس، بينما عملت سلطات إنفاذ القانون على تفكيك مخيم مؤيد للفلسطينيين في حرم الجامعة، بعد ظهر الأربعاء.

في البداية، تجمع مئات المتظاهرين في ساحة الشطرنج "تشيس بلازا" بالحرم الجامعي، والتي تم تغيير اسمها إلى "ساحة تحرير غزة" للاحتجاج. وقاموا بنصب الخيام وإقامة الحواجز باستخدام المنصات والإطارات واللافتات.

وقال المتظاهرون إنهم يريدون الضغط على الجامعة لسحب استثماراتها من خمس شركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية/الأمنية، والتي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل ومتورطة في الصراع في غزة. وحذر مديرو الجامعات الطلاب من أنهم يواجهون تعليق الدراسة أو الطرد، من بين عواقب أخرى، إذا لم يفضوا الاعتصام.

