تزايد الاحتجاجات في حرم جامعة كاليفورنيا بعد تنفيذ اعتقالات في جامعة تكساس

ألقي القبض على أكثر من عشرة متظاهرين في جامعة تكساس - دالاس، بينما عملت سلطات إنفاذ القانون على تفكيك مخيم مؤيد للفلسطينيين في حرم الجامعة، بعد ظهر الأربعاء.

في البداية، تجمع مئات المتظاهرين في ساحة الشطرنج "تشيس بلازا" بالحرم الجامعي، والتي تم تغيير اسمها إلى "ساحة تحرير غزة" للاحتجاج. وقاموا بنصب الخيام وإقامة الحواجز باستخدام المنصات والإطارات واللافتات.

وقال المتظاهرون إنهم يريدون الضغط على الجامعة لسحب استثماراتها من خمس شركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية/الأمنية، والتي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل ومتورطة في الصراع في غزة. وحذر مديرو الجامعات الطلاب من أنهم يواجهون تعليق الدراسة أو الطرد، من بين عواقب أخرى، إذا لم يفضوا الاعتصام.

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في وقت متأخر من بعد الظهر، بدأت سلطات إنفاذ القانون، مستعينة بمعدات مكافحة الشغب وشرطة الحرم الجامعي، في تفكيك المعسكر وإجراء اعتقالات. وفي غضون 20 دقيقة تقريبًا، تم إخلاء غالبية موقع الاحتجاج، وتم القبض على 17 شخصًا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

يعد هذا الحادث جزءًا من اتجاه أوسع للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تحول بعضها إلى أعمال عنف. وفي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين مناهضين وصلوا إلى الحرم الجامعي الاحتجاجي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء واشتبكوا لساعات حتى الأربعاء مع المتظاهرين.

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وتم إلغاء الدروس يوم الأربعاء، وأمرت الجامعة بنقل الأنشطة عبر الإنترنت يومي الخميس والجمعة. كما أمرت المدرسة الأفراد بالابتعاد عن منطقة معسكر الاحتجاج في رويس كواد، حيث يتم الحفاظ على تواجد الشرطة. تعرض مديرو جامعة كاليفورنيا لانتقادات شديدة بسبب تأخر ردهم على العنف والاستجابة المتراخية المزعومة لحركة الاحتجاج في الأيام السابقة.

وتمت أيضًا اعتقالات هذا الأسبوع في كل من جامعة كولومبيا وكلية مدينة كوني في نيويورك، حيث ظهرت معسكرات احتجاج مماثلة مناهضة لإسرائيل في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.