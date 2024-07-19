وسط تصاعد الضغوط على جو بايدن: هل يعلن انساحبه من السباق الرئاسي؟

كشف شخصان مطلعان أن أفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا كيف يريد إنهاء محاولة إعادة انتخابه في توقيته الخاص ومع وضع خطة محسوبة بعناية، بحسب شبكة "إن بي سي". يأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة،

وقال الأشخاص المطلعون على المناقشات إن الاعتبارات المتعلقة بتأثير الحملة على صحته وعائلته واستقرار البلاد كانت في طليعة المناقشات.

ومن بين أفراد الأسرة الذين اعتمد عليهم بايدن في الغالب السيدة الأولى جيل بايدن وابنه هانتر وشقيقته فاليري أوينز، بالإضافة إلى عدد قليل من المساعدين المقربين منذ فترة طويلة والذين كانوا في قلب المناقشات.

واحتدمت المحادثات حول المستقبل السياسي لبايدن بينما ظل في منزله في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، مهمشا بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد يوم الأربعاء.

وفي السياق قالت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون لقناة «إم إس إن بي سي»، اليوم الجمعة، إن "جو بايدن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التغلب على دونالد ترمب". وأضافت: "الرئيس هو قائد حملتنا والبلاد"، مضيفة "من الواضح... أنه أفضل شخص لمواجهة ترمب". ومع ذلك، أقرت مديرة الحملة بأن "الأسابيع الماضية كانت صعبة بالنسبة لفريق الحملة"، وقالت: "شهدنا دون شك بعض التراجع في الدعم، لكنها حركة محدودة".

وكانت الافكار العامة للمحادثات هي أن أي خطة للخروج إذا قرر بايدن اتخاذ هذه الخطوة، كما يعتقد بعض أقرب حلفائه بشكل متزايد أنه سيفعل ذلك، يجب أن تضع الحزب في أفضل وضع للتغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب.

يشار إلى أن احتمال تفكير بايدن في التنحي، ناهيك عن أن عائلته تتلاعب بخطة خروج محتملة، هو تطور غير عادي يأتي بعد أن قال مرارا وتكرارا إنه لن يتخلى عن منصبه كمرشح مفترض للحزب.

لكن المخاوف تصاعدت بين زعماء الحزب والجهات المانحة وحتى المسؤولين الذين يشكلون جزءا من جهود إعادة انتخابه مع كل يوم يمر منذ المناظرة قبل ثلاثة أسابيع

وفي الوقت نفسه، يراقب الديمقراطيون الجمهوريين وهم يلتفون حول ترامب، الذي نجا للتو من محاولة اغتيال وقبل ترشيح حزبه ليلة أمس الخميس.كما أن المناقشات حول كيفية وضع خطة مناسبة لتنحي بايدن، دارت أيضا بين كبار الموظفين وليس فقط عائلة الرئيس، وفقاً لشخص مقرب من جهود إعادة الانتخاب.

.