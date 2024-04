بايدن يحذّر إسرائيل من 'مهاجمة حيفا' (بدل رفح) في هفوة جديدة تثير القلق وسط ناخبيه

سجل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس زلة لسان جديدة حيث حذّر إسرائيل من الإقدام على مهاجمة حيفا (شمال إسرائيل) وقصد رفح (جنوب قطاع غزة) التي أعادتها إلى رأس الأجندة الضربة الإيرانية غير المسبوقة على إسرائيل فبات القرار يتأرجح بين الرد على إيران أو الهجوم على رفح.

لكن العقدة عند بايدن في زلات اللسان المتعاقبة مؤخرا ما يرفع علامات سؤال على مدى قدرته على أداء وظيفته كرئيس أكبر بلد في العالم.

https://twitter.com/i/web/status/1780755301622247790