فضيحة تهز حيّ الألماس في نيويورك: مؤثر يكشف عملية غش ويتعرض لاعتداء عنيف

مواجهة عنيفة وغير عادية تشعل في الساعات الأخيرة شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والعالم، وتذكر الكثيرين بفيلم "جوهرة غير مصقولة" لكن بنسخة واقعية.

في مركز القضية يقف مقصود أقدجانـي، مالك علامة المجوهرات الفاخرة "TraxNYC"، شخصية معروفة جدا في حي الألماس في نيويورك ومؤثر على الشبكات الاجتماعية مع حوالي 3.4 مليون متابع على إنستغرام. أقدجانـي معروف أيضا كيهودي فخور ومدافع متحمس عن إسرائيل واليهود حول العالم.

تم الكشف عن عملية الاحتيال: "14 قيراط" الذي تبيّن أنه 10 فقط

اندلع الحدث يوم الجمعة الماضي، بعد أن اكتشف أقدجاني أن متجر الألماس المنافس "Akay" باع لأحد زبائنه سواراً، بينما أوهمه بأن البضاعة أصلية ومن علامته التجارية TraxNYC. كما تم عرض الزبون على موقع أغادجاني خلال عملية البيع لإقناعه.

أقدجاني لم يكتفِ بالشكوك وأجرى فحوصات مخبرية للمجوهرات. وكانت النتائج قاطعة: في حين أن القطعة بيعت على أنها من ذهب أبيض عيار 14 قيراط مع ألماس من درجة عالية، في الواقع كان الحديث عن ذهب عيار 10 قيراط مع أحجار من درجة أقل بكثير.

مزوَّد بالأدلة، دخل أغدغَاني إلى متجر Akay ليطالب بإجابات. ما بدأ كمواجهة لفظية، تصاعد خلال لحظات قليلة إلى عنف شديد تم توثيقه بالكامل بالفيديو أمام طاقم المتجر والمارة المذهولين.

التسجيلات، التي حصدت بالفعل مئات الملايين من المشاهدات على الإنترنت، تعرض شجارًا جماعيًا شمل دفع وبصق. في ذروة الحدث، اختنق أقدجاني بواسطة سلسلة كان يرتديها حول عنقه. قوات الشرطة التي استدعيت إلى المكان اضطرت للتدخل واعتقلت الإخوة أكاي بتهمة الاعتداء.

أعدتُ للعميل 22 ألف دولار من جيبي.

أقدجاني يتوجه إلى مستشفى "بلفو" مع علامات خنق واضحة على عنقه. في وقت لاحق، نشر مقاطع فيديو تظهر الإصابات وأعلن عن خطوة غير معتادة من المسؤولية التجارية: أعاد للعميل الذي تم خداعه كامل المبلغ – 22,000 دولار – من جيبه الخاص. بالإضافة إلى ذلك، التزم علنًا بإعادة المال لأي مشترٍ آخر تم تضليله باستخدام اسم علامته التجارية، مع تعويض إضافي بنسبة 10%.

تم تغطية الحدث بشكل واسع في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، بما في ذلك "نيويورك بوست"، وعزز مكانة إقدجاني على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قفز عدد متابعي حسابه على إنستغرام بمئات الآلاف من المتابعين الجدد منذ بداية القصة.