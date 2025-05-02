البيت الأبيض: الميزانية المقترحة لعام 2026 تعزز الإنفاق على الدفاع والأمن الداخلي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مسودة ميزانية هي الأولى في ولايته الثانية، تلحظ زيادة كبيرة في قطاعي الدفاع والأمن الداخلي واقتطاعات كبيرة في مجالات حكومية أخرى، وترمي المسودة إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22 بالمئة إلى 163 مليار دولار، تماشيا مع جهود "هيئة الكفاءة الحكومية" التي يقودها إيلون ماسك.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، أن"الميزانية المقترحة لعام 2026 تعزز الإنفاق على الدفاع والأمن"، وتابع"يخطط ترمب إلى رفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 13%، والإنفاق على وزارة الأمن الداخلي بنسبة 65%، وتقليص الإنفاق غير الدفاعي في الموازنة بنسبة 23%".

وقالت الصحيفة، إن مقترح الميزانية الجديدة يُشبه إلى حد كبير "قائمة أمنيات" رمزية، إذ أنه يكشف عن توجهات الرئيس السياسية وأولوياته في مجال الإنفاق.

ويسعى ترمب إلى اقتراح تخفيضات واسعة في البرامج الفيدرالية المتعلقة بالبيئة والطاقة المتجددة والتعليم والمساعدات الخارجية في الميزانية المقترحة للسنة المالية 2026، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق غير الدفاعي بأكثر من 160 مليار دولار، حسبما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية.

وسيقوم الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين، بمناقشة بنود الخطة المقترحة على مدى الأشهر المقبلة، لتحديد ما إذا كان ينبغي تحويلها إلى قانون.

وقال المسؤولون إن الميزانية المقترحة للسنة المالية 2026، التي من المتوقع أن يُرسلها ترمب إلى الكونجرس، الجمعة، تتضمن 557 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي الاختياري، مشيرين إلى أن هذا المبلغ يشمل خفضاً بمقدار 163 مليار دولار، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 22.6% مقارنةً بالإنفاق في السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد كشفت في وقت سابق من اليوم أن البيت الابيض سيصدر، اليوم الجمعة، مقترحاً جزئياً للميزانية يدعو إلى تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، ما يفتح الباب أمام معارك منتظرة في الكونغرس حول شكل الإنفاق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "الميزانية المحدودة" القادمة ستقترح تخفيضات في مجموعة واسعة من الإنفاق الفيدرالي على برامج البيئة والتعليم والمساعدات الخارجية والرعاية الصحية، بما في ذلك العديد من البرامج التي سبق أن استهدفتها إدارة ترامب أو وزارة الكفاءة التابعة للملياردير .

وأوضح المصدر أن من بين الوكالات التي يُقترح تخفيضها وكالة حماية البيئة، ووزارة الطاقة، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وغيرها.ووفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، من المتوقع أن يُصدر البيت الأبيض ميزانيةً "أطول وأكثر تقليدية" في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحظيت الميزانية باهتمام كبير هذا العام، لأن إدارة ترامب حاولت بالفعل توسيع نطاق قوانين الإنفاق الفيدرالي بطرق مبتكرة.