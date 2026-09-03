دولار يحمل وجه ترامب.. إصدار تاريخي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال أميركا

أطلقت دار سكّ العملة الأميركية قطعة تذكارية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، احتفالًا بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما سرعان ما نفدت الدفعة الأولى من المبيعات عبر الإنترنت.

القطعة تحمل صورة ترامب إلى جانب عبارتي "الحرية" و"نحن نؤمن بالله"، إضافة إلى تاريخي 1776-2026، بينما يظهر على الوجه الآخر تصميم مستوحى من الختم الرئاسي الأميركي. وبيعت لفائف من 25 قطعة مقابل 61 دولارًا، وأكياس تضم 100 قطعة مقابل 154.50 دولارًا.

وتأتي الخطوة رغم الجدل حول ظهور رئيس أميركي على قيد الحياة على العملة، إذ تفرض القوانين الأميركية قيودًا تاريخية على ذلك. إلا أن وزارة الخزانة تستند إلى تشريع خاص بالعملات التذكارية للاحتفال بالذكرى الـ250 للاستقلال، ما سمح بالمضي قدمًا في إصدار القطعة.

ويعود آخر مثال لرئيس أميركي على قيد الحياة يظهر على عملة تذكارية إلى كالفن كوليدج عام 1926، خلال احتفالات الذكرى الـ150 لاستقلال الولايات المتحدة.

كما سبق أن أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن خطط لإصدار ورقة نقدية بقيمة 250 دولارًا تحمل صورة ترامب.