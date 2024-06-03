استطلاعات الرأي تشير إلى فوز متوقع لكلوديا شينباوم في الانتخابات لتصبح أول رئيسة يهودية للمكسيك

تشير استطلاعات الرأي في المكسيك إلى أن كلوديا شينباوم، التي كانت عمدة سابق لمدينة مكسيكو سيتي، ستصبح أول رئيسة يهودية للبلاد، وفقا لبيانات نشرت الأحد.

وأجريت الانتخابات الأحد وما زال يجري فرز الأصوات، لكن شركة إنكول لاستطلاعات الرأي قالت إنها من المتوقع أن تحصل على 61 بالمئة من الأصوات. وهذا يمنحها هامشا واضحا على منافستها زوتشيتل جالفيز، الذي من المتوقع أن يحصل على 29 بالمئة. وكانت هذه أول انتخابات تجرى حيث كان المرشحان من النساء.

ومن المقرر أن تواصل شينباوم سياسات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كمرشح لحزب مورينا الحاكم. وستتولى مهامها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول لمدة ست سنوات.

AP Photo/Eduardo Verdugo

ويعد تزايد الجريمة وعنف العصابات من بين القضايا الرئيسية التي ستواجهها خلال فترة ولايتها. وتخطط شينباوم لسن إصلاحات قضائية للسماح باحتجاز الجناة حتى محاكمتهم.

كانت شينباوم، وهي عالمة مناخ حسب المهنة، عمدة لمدينة مكسيكو سيتي من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2023، عندما سعت للحصول على ترشيح حزب مورينا.

ومن المتوقع أن يحتفظ حزبها بأغلبيته في الكونجرس المكسيكي، ولو بفارق أقل.