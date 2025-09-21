تحت حراسة مشددة:إقامة مراسم تأبين تشارلي كيرك مساء اليوم

قد يعجبك أيضًا -

سيقام حفل تأبين ناشط اليمين تشارلي كيرك، الذي قُتل بإطلاق نار، اليوم (الأحد) في ملعب "ستايت فارم" في أريزونا. من المتوقع أن يتضمن الحدث خطابات لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، نائبه جي. دي. فانس وآخرين. أُبلغ المشاركون في الحدث أن هناك سياسة صارمة لحظر الحقائب. من يصل ومعه حقيبة، لن يُسمح له بدخول المكان.

من المتوقع أن تبدأ المراسم في الساعة 21:00 بتوقيت القدس، ومن المتوقع أن يشارك فيه العديد من المسؤولين في إدارة ترامب وشخصيات محافظة بارزة. من بينهم، وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغست. وقالت منظمة "Turning Point USA" التي أسسها كيرك، إن "التسامح والتفهم سيكونان محل ترحيب يوم الأحد"، وذلك بسبب احتمالية فترات الانتظار الطويلة على خلفية "إجراءات أمنية مشددة".

الناشط اليميني المؤيد لإسرائيل، تشارلي كيرك، قُتل رمياً بالرصاص قبل حوالي أسبوعين في حدث شارك فيه في جامعة بولاية يوتا في الولايات المتحدة. في أعقاب وفاته، أنزلت الأعلام إلى نصف السارية. تايلور روبينسون، شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من سكان يوتا، تم اعتقاله بشبهة ارتكاب جريمة القتل بعد أن قام والده بتسليمه للسلطات. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن روبينسون اعترف لأصدقائه عبر الإنترنت بأنه الشخص الذي نفذ إطلاق النار – وذلك قبل وقت قصير من تسليمه.