تقرير: بعد أن أعلن زهران ممداني فوزه بالانتخابات التمهيدية لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك، تصاعد معاداة المسلمين في الولايات المتحدة

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بعد فوز المرشح لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي هذا الأسبوع، قال مدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن "المنشورات الإلكترونية المعادية للمسلمين زادت بشدة"، وتابعوا إن "أشخاصاً مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمن فيهم أحد أبنائه، من بين من يرددون الخطاب المعادي للمسلمين".

وشملت المنشورات تهديدات بالقتل، فيما ربطت أخرى بين ترشيحه وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي شهدتها نيويورك.

وكشفت "كير أكشن"، وهي الذراع المدافعة عن الحقوق في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية والتي ترصد مثل هذه الهجمات، عن تسجيل ما لا يقل عن 127 بلاغاً عن منشورات تنطوي على كراهية وعنف تتعلق بممداني أو حملته، في اليوم التالي لإغلاق صناديق الاقتراع.

وذكر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، في بيان، أن هذا يمثل زيادة خمسة أمثال عن المعدل اليومي لمثل هذه البلاغات التي رُصدت في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن ممداني فوزه بالانتخابات التمهيدية، الثلاثاء المنصرم، بعد أن أقر حاكم نيويورك السابق آندرو كومو بالهزيمة. وممداني مشرّع عن الولاية يبلغ من العمر 33 عاماً، ويصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي.وقال باسم القرا، المدير التنفيذي لـ"كير أكشن": "ندعو المسؤولين الحكوميين من الحزبين، بما في ذلك أولئك الذين يروج حلفاؤهم لهذه الممارسات المشوهة، إلى التنديد بالرهاب من الإسلام بشكل قاطع".

وُلد ممداني في أوغندا لأبوين هنديين، وسيكون أول رئيس بلدية مسلم وأميركي هندي للمدينة، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر.

وذكرت "كير أكشن" أن نظامها لرصد الكراهية يتضمن جمعاً وتحليلاً خاصاً للمنشورات ورسائل الجمهور الإلكترونية، وإشعارات جهات إنفاذ القانون. وأضافت أن نحو 62% من المنشورات المعادية للمسلمين ضد ممداني صدرت على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

فقد كتب دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس، على منصة "إكس" الأربعاء، أن "مدينة نيويورك قد سقطت"، بينما شارك منشوراً يربط بين الانتخابات وأحداث 11 سبتمبر/ايلول من عام 2001.ونشرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، الأربعاء، أيضاً صورة صممها الذكاء الاصطناعي لتمثال الحرية وهو يرتدي النقاب.