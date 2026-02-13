تقرير: كوشنر أجرى اتصالًا حساسًا مع مسؤول أجنبي حول إيران

كشف تقريرٌ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الجمعة) أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، هو المسؤول الأمريكي الرفيع الذي أجرى محادثةً مع مسؤول أجنبي بشأن إيران، وهي محادثةٌ كانت محور شكوى سرية قدّمها "مُبلِّغ" وسُلّمت إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

ووفقًا للتقرير، فقد ظهرت تفاصيل المحادثة ضمن مواد استخباراتية وصلت إلى هيئات الرقابة، وأثارت جدلًا داخليًا حول كيفية التعامل مع هذه المعلومات وما إذا كانت قد نُقلت بالكامل إلى الأطراف المعنية في الكونغرس.

تم توجيه الشكوى ضد رئيس الاستخبارات الوطنية، بدعوى أن المعلومات لم تتم مشاركتها بشكل كامل. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الأمر يتعلق بموضوع حساس يخص إيران، لكن لم تُنشر تفاصيل كاملة عن فحوى الحديث.

لم يصدر أي تعليق علني من جانب كوشنر على التقرير.