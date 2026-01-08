الولايات المتحدة في حالة غليان: امرأة قُتلت برصاص عميل فيدرالي | توثيق

تشهد الولايات المتحدة حالة من الاضطراب اليوم (الخميس) في أعقاب إطلاق نار من قبل عميل دائرة الهجرة وإنفاذ الجمارك الفيدرالية (ICE)، والذي أسفر عن مقتل رينيه نيكول جود في جنوب مينيابوليس. الحادث، الذي وقع خلال عملية إنفاذ فيدرالية، أدى إلى مواجهات عنيفة، تظاهرات واسعة وعاصفة سياسية حادة - في حين تصر السلطات الفيدرالية على أن إطلاق النار كان دفاعاً عن النفس، بينما يعتبر المسؤولون المنتخبون، شهود العيان وأفراد العائلة الحدث جريمة قتل.

بحسب وزارة الأمن الداخلي، نفّذ ضباط إدارة الهجرة والجمارك عملياتٍ مُستهدفة عندما بدأ متظاهرون، وصفتهم الوزارة بأنهم "مثيرو شغب عنيفون"، في عرقلة طريقهم. ووفقًا للسلطات، استخدمت إحدى المتظاهرات سيارتها كسلاح وحاولت دهس ضباط إنفاذ القانون "بقصد قتلهم - وهو عمل إرهابي داخلي". ويُزعم أنه بعد ذلك، شعر أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك بخطرٍ مُحدق على حياته وحياة زملائه، فأطلق النار دفاعًا عن النفس. أُصيبت المرأة وتوفيت، ونُقل ضابط إدارة الهجرة والجمارك المصاب إلى المستشفى..

أكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوام رواية الوزارة قائلة: "من الواضح تماماً أن هذه المرأة تحرشت برجال الأمن وعرقلت عمليات إنفاذ القانون. تصرف ضابطنا وفقاً لتدريبه واتخذ خطوات لحماية نفسه وزملائه. لقد أصابته، ونُقل إلى المستشفى".

انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ردود الفعل بعد مشاهدته مقطع فيديو للحادثة. زعم ترامب أن السائقة كانت "متهورة وعنيفة ومضطربة" وأنها دهست عمداً ضابطاً من إدارة الهجرة والجمارك، مما اضطره لإطلاق النار عليها دفاعاً عن النفس. ووفقاً له، تقع مسؤولية الحادثة على عاتق "اليسار المتطرف" الذي، كما يدّعي، يشجع على العنف ضد ضباط الشرطة وعناصر إدارة الهجرة والجمارك. أصدر البيت الأبيض بياناً رسمياً جاء فيه أنه "يقف إلى جانب رجال ونساء إدارة الهجرة والجمارك الشجعان وقوات إنفاذ القانون".

في المقابل، تتبلور رواية مختلفة تماماً. فقد أدان عمدة نيويورك، زوهاران ماميداني، الحادثة بشدة وكتب: "هذا الصباح، قتل أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك امرأة في مينيابوليس - أحدث فظائع عام من الوحشية. فبينما تشن إدارة الهجرة والجمارك هجمات على جيراننا في جميع أنحاء أمريكا، فإن هذا هجوم علينا جميعاً. نيويورك تقف إلى جانب المهاجرين اليوم وكل يوم".

شهادات مؤلمة وتوثيقات مصورة من الساحة تعمّق الخلاف. امرأة مغطاة بالدماء، عرّفت نفسها كشريكة القتيلة رينا نيكول غود، تم توثيقها وهي مضطربة وتبكي بجانب سيارة محطمة، وأكياس الهواء مفتوحة، والوجه ولوحة القيادة ملطخان بالدم. في الفيديو الذي يُعد من أصعب المقاطع من الساحة، تُسمع المرأة وهي تقول باكية: "أنا جعلتها تنزل إلى هنا، هذا ذنبي. هم فقط أطلقوا النار على زوجتي. أطلقوا النار على رأسها. عندي بنت عمرها ست سنوات في المدرسة".

الحادث أشعل موجة احتجاجات في مينيابوليس، مع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، إغلاق طرق واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات. دعا مسؤولون منتخبون محليون وولائيون لفتح تحقيق مستقل وشفاف، غير تابع للسلطات الفدرالية المتورطة في الحادث، مع مطالبة بنشر كامل لجميع التوثيقات من مكان الحادث.

في هذه الأثناء، تدعي وزارة الأمن الداخلي أن عناصر شرطة الهجرة والجمارك يواجهون ارتفاعًا حادًا في الاعتداءات ضدهم، وتتهم السياسيين والمدن الملاذات بـ"شيطنة" قوات الإنفاذ. من ناحية أخرى، يؤكد نشطاء حقوق الإنسان والسكان المحليون أن استخدام القوة القاتلة في قلب حي سكني هو تجاوز للخط الأحمر.