ترامب يعلن عن "القبة الذهبية" لحماية الولايات المتحدة ||تفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عن منظومة الدفاع الجوي الجديدة "القبة الذهبية"، التي سيتم بناؤها في بلاده، بتكلفة تقدر بنحو 175 مليار دولار. ويهدف النظام إلى توفير الحماية الشاملة للولايات المتحدة ضد التهديدات الصاروخية. وأضاف الرئيس الأميركي أن "النظام سيكون قادرا على اعتراض الصواريخ حتى لو جاءت من الجانب الآخر من العالم أو من الفضاء". ومن المتوقع أن يستغرق بنائه ثلاث سنوات.

خلال مؤتمر صحفي خاص، أشار ترامب إلى نطاق المبادرة وابتكارها: "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل. لا أحد يستطيع بناء شيء كهذا. كل ما يتعلق بالقبة الذهبية سيتم تصنيعه هنا، في الولايات المتحدة".

وبحسب قوله فإن قرار تصنيع النظام بأكمله على الأراضي الأميركية هو جزء من سياسة شاملة لتعزيز صناعة الدفاع الأميركية. وأضاف "لدينا أفضل العقول في وادي السيليكون، وهم الذين سيساعدون في بناء القبة الذهبية".

صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت قائلاً: "إن القبة الذهبية ستُحدث نقلة نوعية. ومنذ توقيعي على أمر الإنشاء في 27 يناير/كانون الثاني، بدأنا العمل عليها، وسنواصل العمل بعزم وتصميم".

وأضاف ترامب أن دولًا أخرى أبدت اهتمامها بالتعاون في المشروع، بما في ذلك كندا: "كندا تريد أن تكون جزءًا من هذا المشروع - وهي أيضًا تريد هذا النوع من الحماية. وكالعادة، نحن نساعدها". وأشار ترامب أيضًا إلى أن النظام الجديد من المتوقع أن يتفوق على الأنظمة الحالية، بما في ذلك النظام المقدم لإسرائيل: "لقد ساعدنا إسرائيل بالصواريخ، والآن سيكون لدينا نظام أكثر تقدمًا من ذلك".