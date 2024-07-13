دونالد ترامب ينجو من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا ||توثيق فيديو

نجا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محاولة الاغتيال الليلة (الأحد). حيث أطلقت أعيرة نارية تجاه، المرشح الجمهوري لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة، وذلك خلال تجمع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا. وأصيب ترامب وتم نقله من مكان الحادث بسرعة. وأفاد مقربون منه أنه "بخير" وأنه تم فحصه في منشأة طبية. وبحسب مصادر أمنية، فقد تم إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار..

وعندما سمع إطلاق النار، بدأ الحاضرون في مكان الحادث بالصراخ والانحناء لحماية أنفسهم. وشوهد في لقطات إضافية من الحدث، العديد من حراس الأمن وهم يحمون ترامب بأيديهم بعد انحناءه على الأرض. وانتهى التجمع الانتخابي مباشرة بعد إطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام في الولايات المتحدة أن ترامب أصيب، رغم أنه لم يتضح مدى خطورة الإصابة ونقل الى المستشفى من قبل وكلاء الخدمة السرية وهو جريح ويسيل الدم أذنه، والذي على مايبدو جراء إطلاق النار. كما أعلن البيت الأبيض رسميًا أن الرئيس بايدن تلقى تحديثًا أوليًا عن الحادث في التجمع الانتخابي. وأعلن النائب العام في باتلر عن وقوع قتيلين بالحدث، من بينهم على ما يبدو مطلق النار.

وسرعان ما رد المستوى السياسي في إسرائيل على الحدث، حيث كتب رئيس الحكومة نتنياهو عبر حسابه في منصة إكس "سارة وأنا كنا بذهول من الهجوم على الرئيس ترامب، نصلي لسلامته وشفاءه العاجل " وكتب الوزير ايتمار بن غفير عبر حسابه في منصة اكس : "❤️ God Bless Trump" -باركك الله وحماك يا ترامب".

AP Photo/Gene J. Puskar

AP Photo/Gene J. Puskar