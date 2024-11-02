هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة: وكالة الصحة العامة في أيداهو تحظر لقاحات فيروس كورونا

حظرت وكالة الصحة العامة الإقليمية في جنوب غرب ولاية أيداهو في الولايات المتحدة من توزيع لقاحات فيروس كورونا على السكان في ست مقاطعات، بعد قرار وثيق من مجلس إدارتها. هذا الإجراء يجعل هذه الوكالة الأولى في الولايات المتحدة التي تكون محدودة في إدارة اللقاح.

في حين أن بعض الولايات مثل تكساس منعت بالفعل إداراتها الصحية من الترويج للقاحات فيروس كورونا، وعارض الجراح العام في فلوريدا توصيتهم، لم تقم أي مؤسسة حكومية حتى الآن بمنع الوصول إلى اللقاحات بشكل كامل.

وقالت مديرة الشؤون الحكومية والعامة في الرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة في المقاطعات والمدن أدريان كاسالوتي: "لست على علم بأي سوابق مماثلة"، وتابعت"بعض الإدارات الصحية توقفت عن تقديم اللقاح بسبب التكاليف أو انخفاض الطلب، لكنها لم تعتمد أبدًا على "الحكم على المنتج الطبي نفسه".