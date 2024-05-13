استطلاع جديد: ترامب يتقدم في 5 ولايات من أصل 6 من الولايات المتأرجحة قبل الانتخابات الأمريكية

وجد استطلاع جديد لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم في 5 من أصل 6 ولايات متأرجحة قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

الاستطلاع يكشف عن تراجع في الدعم للرئيس الحالي جو بايدن بين الناخبين الشباب وغير البيض، الغير راضين من الوضع الاقتصادي وطريقة تعامله مع الحرب في قطاع غزة.

وفقا لنتائج الاستطلاع، في ولاية نيفادا، ترامب يتقدم بـ 12 نقطة؛ في أريزونا، ترامب يتقدم بـ 7 نقاط؛ في جورجيا، ترامب يتقدم بـ 10 نقاط؛ في ميشيغان، ترامب يتقدم بـ 7 نقاط؛ في بنسلفانيا، ترامب يتقدم بـ 3 نقاط؛ وفقط في ولاية ويسكونسن، بايدن يتقدم بـنقطتين.

ترامب يهاجم بايدن طيلة الحملة الانتخابية، التي ستُجرى في الخامس من تشرين ثاتي/نوفمبر، وأمس صرح أن "تصرفات الفاسد جو بايدن هي من أسوأ الخيانات المرتكبة ضد حليفة الولايات المتحدة. أنا أؤيد حق إسرائيل بالانتصار بحربها على الإرهاب" – جاء هذا خلال خطاب ألقاه في تجمع انتخابي ضخم في جيرسي شور بولاية نيوجيرسي. وجاءت التصريحات على خلفية إعلان بايدن أن إدارته ستتوقف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل، إذا شرعت في عملية واسعة النطاق في رفح.