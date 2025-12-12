بحضور حاشد : زهران ممداني يشارك في مناسبة تاريخية لجالية الحريديم ساتمر في نيويورك
رئيس بلدية نيويورك المنتخب يحضر احتفالًا تاريخيًا لجالية ساتمر ويحيي ذكرى نجاتهم من النازية
شارك رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني في احتفال أقامته جالية ساتمر الحريدية في ويليامزبيرغ، بمناسبة الذكرى الـ81 لهروب الحاخام يوئيل تيتيليبوم من أوروبا الخاضعة للاحتلال النازي.
وكتب ممداني في منشوره: «الليلة الماضية كانت ليلة 21 كيسليف، الذكرى الـ81 لهروب الحاخام تيتيليبوم من أوروبا النازية. إنقاذه لاحقًا وتأسيسه لمجتمع ساتمر في ويليامزبيرغ ساعد على تشكيل مستقبل مدينتنا. هذه الاحتفالات تكرّم هذا التاريخ والنهضة الرائعة التي أعقبته. كنت ممتنًا للانضمام وتقديم التحية للأدموريم».
يُذكر أن الاحتفال السنوي يُعقد لتكريم تاريخ الجالية وإرثها الثقافي والديني، ويتيح الفرصة للتأكيد على تأثير المجتمع على مدينة نيويورك عبر الأجيال.
https://x.com/i/web/status/1999245418337829099
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .