عاصفة تاريخية تضرب الولايات المتحدة: طوارئ في 22 ولاية وشلل واسع في النقل والكهرباء

تجتاح عاصفة شتوية قوية مساحات واسعة من الولايات المتحدة، متسببةً باضطرابات كبيرة في البنية التحتية وحركة النقل، وسط إعلان حالة الطوارئ في ما لا يقل عن 22 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن. وتشير التقديرات إلى أن نحو 200 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر بموجة الطقس القاسي.

وترافقت العاصفة مع تساقط كثيف للثلوج، وأمطار متجمدة، وبَرَد، وانخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث تركز تأثيرها في ولايات الجنوب والوسط، ولا سيما تكساس ولويزيانا، اللتين شهدتا انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف مشترك. كما أصدرت السلطات المحلية تحذيرات من تشكل الجليد على الطرق، ما يزيد من مخاطر الحوادث وإغلاق المحاور الرئيسية.

وعلى صعيد الطيران، أعلنت شركات الطيران الأميركية إلغاء أكثر من 14 ألف رحلة داخلية ودولية بسبب سوء الأحوال الجوية، من بينها رحلات دولية متجهة إلى الولايات المتحدة، في ظل توقعات باستمرار الاضطرابات خلال الأيام المقبلة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، من المتوقع أن تتجه العاصفة خلال الساعات المقبلة نحو الساحل الشرقي، لتشمل مدناً كبرى مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن، حيث قد يؤدي تزامن الثلوج الكثيفة مع الأمطار المتجمدة والبرد القارس إلى شلل واسع في الحركة اليومية، وانقطاعات طويلة في التيار الكهربائي.

كما حذّر خبراء الأرصاد من احتمال تشكل عواصف رعدية ورياح قوية، وربما أعاصير محدودة، في بعض المناطق المطلة على خليج المكسيك نتيجة وجود كتلة هوائية أكثر دفئاً داخل النظام الجوي نفسه. وفي كندا المجاورة، صدرت تحذيرات من برد قارس قد يتسبب بإصابات خطيرة نتيجة التجمد خلال دقائق من التعرض المباشر.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السلطات الفدرالية تعمل بالتنسيق مع وكالة إدارة الطوارئ (FEMA) وحكومات الولايات لضمان سلامة السكان، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب التنقل غير الضروري