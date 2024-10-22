"موظفة في مكتب أوستن مسؤولة عن تسريب الوثائق السرية"

قال مسؤول كبير في البنتاغون، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية، اليوم (الثلاثاء)، أنه يشتبه أن مسؤولة كبيرة في مكتب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، واسمها آريان طبطبائي. - ووظيفتها الكاملة هي مديرة مكتب مساعد أوستن للعمليات الخاصة للصراعات الدولية، هي التي سربت لإيران الوثائق السرية حول الهجوم الإسرائيلي المتوقع على إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه فتح تحقيقًا في التسريب المذكور. وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي: "نحن نحقق في تسرب مزعوم لوثائق سرية ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات. وبما أن هذا تحقيق مستمر، فليس لدينا أي تعليق آخر".

وللتذكير، فإن الوثائق التي تم تسريبها خلال نهاية الأسبوع الماضي، بتاريخ 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت في الانتشار على الإنترنت يوم الجمعة بعد نشرها على تيليجرام بواسطة حساب يسمى "ميدل إيست سبكتاتور". وقد تم تصنيفها على أنها سرية للغاية ولها علامات تشير إلى أنه لا يمكن رؤيتها إلا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الذين يطلق عليهم "العيون الخمس" - أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

ويصفون الاستعدادات التي يبدو أن إسرائيل تقوم بها لشن هجوم ضد إيران. وتشير إحدى الوثائق إلى أن الخطط تتضمن نقل الأسلحة. وتصف وثيقة أخرى يُزعم أنها صادرة عن وكالة الأمن القومي تدريبات للقوات الجوية الإسرائيلية تتضمن صواريخ جو-أرض، استعدادًا أيضًا لهجوم على إيران. وذكر مسؤول أمريكي أن التحقيق يبحث فيمن يمكنه الوصول إلى وثائق البنتاغون المذكورة. وأي تسرب من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي تلقائيًا إلى إجراء تحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي جنبًا إلى جنب مع البنتاغون ووكالات الاستخبارات الأمريكية.