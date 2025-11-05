مفاجئ : 33% من الناخبين اليهود صوتوا لزهران ممداني

فاز السياسي الديمقراطي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة، في انتخابات أظهرت انقسامات دينية واضحة بين الناخبين، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة CNN ونُشر اليوم (الأربعاء).

Cecilia SANCHEZ / AFPTV / AFP

واعتمد ممداني في فوزه بشكل أساسي على دعم الناخبين غير المنتمين دينيًا، الذين شكّلوا نحو 24% من إجمالي الناخبين، وصوّت 75% منهم لصالحه.

في المقابل، لم ينجح ممداني في الحصول على الأغلبية داخل المجموعات الدينية الرئيسية الثلاث في المدينة. فقد صوّت اليهود، الذين يمثلون 15% من الكتلة الدينية، بنسبة 63% لمنافسه أندرو كومو، مقابل 33% فقط لصالح ممداني، بينما حصل المرشح الجمهوري كيرتس سيلوا على 3% من أصواتهم.

كما خسر ممداني أيضًا أصوات الناخبين الكاثوليك، الذين يشكلون 27% من الناخبين، حيث نال كومو 53% من أصواتهم، مقابل 33% لممداني و14% لخصمه الجمهوري. أما الناخبون البروتستانت والمسيحيون الآخرون فقد شكلوا نحو 21% من المشاركين في الانتخابات.

ويرى محللون أن فوز ممداني يعكس تحولًا اجتماعيًا وسياسيًا في نيويورك، حيث أصبح التأييد المتزايد من الناخبين غير المتدينين قوة حاسمة في تحديد ملامح القيادة الجديدة للمدينة.