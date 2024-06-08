هل توجد علاقة للممثل العالمي جورج كلوني بتراجع البيت الأبيض عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس أن النجم الأمريكي جورج كلوني اتصل بأحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي للشكوى من انتقادات الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن أعلنت نيتها لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، حيث كانت زوجته أمل كلوني جزءًا من فريق كبير من المحامين الدوليين العاملين في هذه القضية.

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واتصل كلوني مع ستيف ريكتي، المستشار المقرب من بايدن، واحتج على إدانه الرئيس لخطة إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت. خصوصا غضب كلوني من استخدام بايدن لكلمة "فضيحة". كما غضب مما بدا في ذك الوقت عن استعداد الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث كان من الممكن أن تخضع زوجته للعقوبات. منذ ذلك الحين غير البيت الأبيض موقفة بخصوص العقوبات وأعلن أنه لن يدعم القرار الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وجاءت مكالمة كلوني قبل أسابيع من مشاركته المقررة في حفل لجمع تبرعات كبير جدا للرئيس بايدن يوم السبت المقبل في لوس أنجلس، وتخشى حملة بايدن من الحدث الذي سيحضره الرئيس السابق باراك أوباما وجوليا روبرتس ومضيف البرنامج الليلي جيمي كيمبل. وتنظم حملة بايدن منذ شهرين مسابقة لجمع التبرعات لمؤيديه للفوز برحلة لحضور حدث في لوس أنجلوس. اعتبارًا من الآن، يبدو أن كلوني من المقرر أن يحضر الأمسية.

ويشار إلى أن الفنان الشهير تبرع عام 2020 بشكل شخصي أكثر من نصف مليون دولار لحملة بايدن، كما استضاف حملة تبرعات افتراضية جندت سبعة ملايين دولار. في العام الماضي عين بايدن كلوني كعضو في اللجنة الرئاسية للفنون والعلوم الإنسانية، التي تقدم المشورة للرئيس بموضوع السياسة الثقافية. وزار كلوني البيت الأبيض في كانون اول/ديسمبر 2022، حين حصل على وسام الشرف لمركز كيندي. وصرح بايدن خلال الاستقبال :"زوج أمل كلوني موجود معنا، أحد أشهر الممثلين والمخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو في عصرنا".