تقرير: ترامب يبدأ ولايته بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين بتاريخ الولايات المتحدة

تخطط إدارة ترامب القادمة لإجراء مداهمات تتعلق بالهجرة "بعد التنصيب" في شيكاغو الأسبوع المقبل، جاء هذا وفقًا لشخصين مطلعين على التخطيط والمراسلات التي استعرضتها صحيفة نيويورك تايمز، وهي خطوة افتتاحية من أهداف الرئيس المنتخب دونالد ترامب. للإشراف على أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيبدأ البرنامج، الذي أطلق عليه "عملية الحماية" من قبل سلطات الهجرة والجمارك، يوم الثلاثاء، أي اليوم التالي لتنصيب السيد ترامب، ويستمر حتى يوم الاثنين الذي يليه، وذلك وفقًا للأشخاص المطلعين عليه وعلى المراسلات. ومع ذلك، فإن التواريخ لا تزال غير نهائية ويمكن أن تتغير.

ولم يكن حجم العملية المخطط لها واضحا. حيث أن إدارة الهجرة والجمارك تنفذ بشكل روتيني عمليات ترحيل في مدن في أنحاء الولايات المتحدة. لكن الوكالة اتخذت خطوات إضافية لمضاعفة إنفاذ العملية وربطتها بتنصيب ترامب من خلال مذكرة أرسلت إلى جميع موظفي الوكالة.

وطُلب من مئات العملاء التطوع والمشاركة في عملية "ما بعد القسم" التي تستهدف المهاجرين الغير شرعيين في الولايات المتحدة. وتخطط إدارة الهجرة والجمارك لإرسال حوالي 150 عميلاً إلى شيكاغو للقيام بالمداهمات.