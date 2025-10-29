تقرير: المحاولة الأمريكية لاختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في تحقيق نشرته اليوم (الثلاثاء) أن إدوين لوبيز، وهو عميل سابق في وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة، حاول تجنيد الطيار الشخصي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهدف الإيقاع به وتسليمه إلى السلطات الأمريكية.

وبحسب التقرير، عرض لوبيز على الطيار بيتنر فيلهـاس مبلغًا ماليًا ضخمًا مقابل تغيير مسار رحلة مادورو إلى دولة يمكن فيها القبض عليه، في ظل اتهامات موجهة للرئيس الفنزويلي بالتورط في جرائم اتجار بالمخدرات.

بدأت العملية خلال إقامة مادورو في جمهورية الدومينيكان، واستمرت حتى بعد تقاعد لوبيز من عمله الرسمي، لكنها فشلت في نهاية المطاف. وبعد تبادل رسائل عدائية بين لوبيز والطيار، انتشرت شائعات عن اعتقال فيلهـاس، غير أنه ظهر لاحقًا في برنامج تلفزيوني حكومي بفنزويلا، حيث أعلن ولاءه للرئيس مادورو.

يُشار إلى أن واشنطن كثّفت ضغوطها على نظام مادورو خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ وسّعت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) نشاطها في فنزويلا، وضاعفت المكافأة المرصودة للقبض على مادورو إلى 50 مليون دولار.

كما أعلنت الولايات المتحدة قبل نحو عام عن مصادرة طائرة خاصة تابعة لمادورو، مدعية أنها تم شراؤها بطريقة غير قانونية تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا.