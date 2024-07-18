أم مدمنة على المخدرات، جدة قاسية: نائب ترامب يخطب لأول مرة في المؤتمر الجمهوري

تحدث نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جي دي فانس. فانس البالغ من العمر 39 عامًا الليلة الماضية (الأربعاء) في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري – وهذه هي المرة الأولى منذ اختياره لمنصبه. واتسم الخطاب - الذي كان في جزء منه بمثابة سيرة ذاتية - بتصريحات غريبة الأطوار وعاطفية حول مستقبل وعقلية الولايات المتحدة وعقلية الولايات المتحدة .

وقال فانس إن الرئيس الجمهوري السابق هو "آخر أفضل أمل لأميركا لاستعادة ما لن يتم العثور عليه مرة أخرى إذا فقدناه". كما أثنى على الرئيس السابق وقال: "لن أعتبر أبدًا الثقة التي وضعتها فيّ بأنها مفهومة ضمنا. يا له من شرف أن نساعد في تحقيق الرؤية غير العادية التي لديك لبلدنا".

كما تحدث كثيرًا عن تربيته الصعبة في الجزء الفقير من ولاية أوهايو. وروى كيف قامت جدته بتربيته بينما كانت والدته تعاني من الإدمان - وهي قصة يمكن أن يرتبط بها العديد من الأمريكيين من الطبقة الاجتماعية المنخفضة في الولايات المتحدة، التي دمرتها المواد الأفيونية. في الخطاب، وصف جدته بأنها "الملاك الحارس". و"قاسية كالمسامير".

قال فانس: "الترشح للرئاسة ليس ملكي". "إنها ملك لنا جميعًا - لعامل السيارات في ميشيغان، الذي يتساءل لماذا يدمر السياسيون المنفصلون الوظائف؛ لعامل المصنع في ويسكونسن، الذي يصنع الأشياء بيديه ويفتخر بالحرفية الأمريكية؛ لعامل الطاقة في بنسلفانيا وأوهايو، الذي لا يفهم سبب رغبة جو بايدن في شراء الطاقة من الديكتاتوريين ولكن ليس من الأمريكيين - ومن الأمهات العازبات مثل أمي، اللاتي كافحن مع وضعهن المالي وإدمانهن لكنهن لم يستسلمن أبدًا، وأنا فخور بأن أقول ذلك أن أمي هذه الليلة نظيفة ورصينة منذ 10 سنوات، أنا أحبك يا أمي."

من أنت، جي دي فانس؟

جي دي. فانس، الذي تم اختياره نائبا لترامب بداية الأسبوع، عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، وكان في الماضي مستثمرا في صناديق مشاريع الاستثمار. ولم يكن يحب ترامب دائمًا، ففي السباق الانتخابي عام 2016، انتقده كثيرًا، بل وقارنه بأدولف هتلر. ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد أقوى مؤيدي ترامب.

كما ذكرنا سابقًا، فقد نشأ في الجزء الفقير من ولاية أوهايو في طفولة مضطربة. بعد المدرسة الثانوية، التحق بقوات مشاة البحرية، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة ييل المرموقة.