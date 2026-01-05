مادورو في مستهل محاكمته في نيويورك: "أنا إنسان نزيه وبريء من كل تهمة"

وصل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مساء اليوم (الاثنين، بتوقيت إسرائيل) إلى المحكمة في نيويورك لبدء محاكمته، برفقة زوجته سيليا فلوريس. مع بداية الجلسة، نفى الاثنان التهم الموجهة ضدهما، وادعى مادورو أنه بريء.

"أنا إنسان جيد، أنا رئيس فنزويلا"، قال مادورو في افتتاح محاكمته. لاحقًا، عندما طلب منه القاضي التعريف بنفسه، قال إنه "تعرض للاختطاف". وأضاف للقاضي خلال الجلسة: "أنا لا أعرف حقوقي في المحكمة، عليك أن تعرفني عليها الآن".

وفقًا للمدعية العامة، بام بوندي، يواجه مادورو التهم التالية: ارهاب مخدرات، التآمر لاستيراد الكوكايين، حيازة رشاشات ووسائل تدمير، والتآمر لحيازة رشاشات ووسائل تدمير ضد الولايات المتحدة.

القضية ضد الرئيس مادورو أُحيلت إلى القاضي الفدرالي المخضرم ألفين ك. هالرشتاين، البالغ من العمر 92 عامًا، والذي يعمل في المقاطعة الجنوبية لنيويورك. تم تعيين هالرشتاين والموافقة عليه في منصبه عام 1998 من قبل الرئيس بيل كلينتون، ويشغل منذ عام 2011 منصب قاضٍ بارز. على مر السنين نظر في سلسلة من القضايا الحساسة وذات الأهمية الوطنية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، والإرهاب والأمن القومي.

@REALDONALDTRUMP,TRUTH SOCIAL

قبل يومين فقط نُفذت العملية العسكرية الأمريكية لاعتقال مادورو. حسب تقارير في "نيويورك تايمز"، العملية كلفت ثمناً دموياً باهظاً، مع ما لا يقل عن 60 قتيلاً في فنزويلا، بينهم عسكريون ومدنيون.

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب نشر بعد العملية: "نفذنا بنجاح هجومًا واسع النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته وطُرد من البلاد. نُفذت هذه العملية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الأمريكية".