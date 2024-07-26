انجاز أمريكي قد يعيد تشكيل مشهد الجريمة المكسيكي:اعتقال زعيم تجارة المخدرات المكسيكي إسماعيل "إل مايو" زامبادا وابن "إل تشابو" في ولاية تكساس

ألقي القبض على زعيم تجارة المخدرات المكسيكي إسماعيل "إل مايو" زامبادا وابن الزوجة السابقة لخواكين "إل تشابو" غوزمان الليلة (الجمعة) في إل باسو بولاية تكساس، في إنجاز كبير حققته السلطات الأمريكية قد يعيد تشكيل مشهد الجريمة المكسيكي.

U.S. Department of State via AP

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل لرويترز إن زامبادا، الذي يعتقد أنه في السبعينيات من عمره، وجوزمان لوبيز، في الثلاثينيات من عمره، اعتقلا بعد هبوطهما على متن طائرة خاصة في منطقة إل باسو في تكساس. سامبدا أبرز تجار المخدرات في تاريخ المكسيك، أسس كارتل سينالوا مع زعيم المخدرات "إل تشابو" - الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2017 ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة.

ويواجه كل من سامبادا وجوزمان لوبيز، نجل "إل تشابو"، اتهامات متعددة في الولايات المتحدة بتهمة اغراق شوارع الولايات المتحدة بكميات هائلة من المخدرات، بما في ذلك الفنتانيل، الذي أصبح السبب الرئيسي لوفاة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و 45. وفي السنوات الأخيرة، أصبح الكارتل الذي يديرونه الهدف الأول للسلطات الأمريكية، التي اتهمت المنظمة الإجرامية بأنها أكبر مورد لهذا النوع من المخدرات إلى البلاد.

غوزمان لوبيز هو أحد أبناء "إل تشابو" الأربعة - الذين ورثوا حصة والدهم في كارتل سينالوا. واعتقل شقيقه أوفيديو جوزمان العام الماضي وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.