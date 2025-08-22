التعامل مع وثائق سرية: مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون

قد يعجبك أيضًا -

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي داهك منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، في ولاية ماريلاند، كجزء من تحقيق في تعامله مع وثائق سرية". ونشر كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية على الإنترنت عن عملية التفتيش، حيث كتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، على حسابه في منصة"إكس": "لا أحد فوق القانون... عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة". ونقلت المدعية العامة بام بوندي منشوره مع تعليق: "سلامة أمريكا غير قابلة للتفاوض. العدالة ستُطبق. دائمًا".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، إن عملاء FBI اقتحموا منزله في بيسثيدا في السابعة صباحاً من،اليوم الجمعة،، في أعقاب تحقيق أمر به مدير المكتب كاش باتيل، وفق ما ذكر مسؤول بإدارة ترمب.

بولتون، السفير السابق للأمم المتحدة المعروف بمواقفه المتشددة، خدم في الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب عامي 2018 و2019 قبل أن يقيله ترامب بسبب خلافات سياسية؛ ومنذ ذلك الحين، أصبح من أشد منتقدي الزعيم الجمهوري، واصفًا إياه بأنه مُبالغ في تقدير ذاته وغير مؤهل للمنصب.

ومن المفهوم أن بولتون لم يُحتجز أو تُوجه إليه أي تهمة بارتكاب أي جرائم خلال المداهمة. ألغى ترامب التصاريح الأمنية لأكثر من أربعين مسؤولًا استخباراتيًا سابقًا، بمن فيهم بولتون، في أول يوم له في منصبه هذا العام. وفي وقت لاحق، ألغى ترامب أيضًا مهمة بولتون الأمنية.