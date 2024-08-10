إدارة حملة ترمب تحمل الحكومة الإيرانية مسؤولية اختراق بعض اتصالاتها

قالت إدارة حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إن "بعض اتصالاتها الداخلية تعرضت للاختراق، وجاء هذا الإقرار بعد أن بدأت صحيفة "بوليتيكو" في تلقي رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.

وألقت الحملة باللوم على "مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة"، نقلاً عن تقرير لشركة "مايكروسوفت" ، نشر، أمس الجمعة، يفيد بأن قراصنة إيرانيين "أرسلوا بريدًا إلكترونيًا للتصيد الاحتيالي في يونيو إلى مسؤول رفيع المستوى في حملة رئاسية". ولم تحدد "مايكروسوفت" الحملة التي استهدفتها رسالة البريد الإلكتروني ورفضت التعليق يوم السبت.

ولم تتحقق صحيفة بوليتيكو بشكل مستقل من هوية المتسللين أو دوافعهم، ورفض المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، القول ما إذا كان لديهم معلومات إضافية تدعم اقتراح الحملات بأن إيران كانت هي السبب.وقال تشيونغ: "تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بهدف التدخل في انتخابات عام 2024 وزرع الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية".

وكشف تقرير جديد من "مايكروسوفت" أمس الجمعة، أن "قراصنة إيرانيين اخترقوا حساب مسؤول رفيع المستوى في الحملة الرئاسية الأميركية في يونيو/حزيران 2024، والذي يتزامن مع التوقيت القريب لاختيار الرئيس ترامب لمرشح لمنصب نائب الرئيس".

ورفض تشيونغ الإفصاح عما إذا كانت الحملة على اتصال مع مايكروسوفت أو جهات إنفاذ القانون بشأن الاختراق، قائلاً إنها لن تناقش مثل هذه المحادثات. وفي 22 يوليو/تموز المنصرم، بدأت صحيفة "بوليتيكو" في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من حساب مجهول. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، قام الشخص الذي استخدم حساب بريد إلكتروني على AOL وعرّف عن نفسه باسم "روبرت" فقط وقام بنقل ما بدا أنه اتصالات داخلية من مسؤول كبير في حملة ترامب.

وقد تم تضمين ملف بحثي أعدته الحملة على ما يبدو حول مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، سناتور أوهايو جي دي فانس، بتاريخ 23 فبراير، في الوثائق.وكانت الوثائق أصلية وفقًا لشخصين مطلعين عليها ومُنحا عدم الكشف عن هويتهما لوصف الاتصالات الداخلية. ووصف أحد الأشخاص الملف بأنه نسخة أولية من ملف فحص فانس.