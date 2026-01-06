ترامب عن فنزويلا: "لن تكون هناك انتخابات في الأيام القريبة"

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال الليل (الاثنين-الثلاثاء) في مقابلة مع شبكة NBC إن فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة خلال الثلاثين يومًا القادمة، وإنه يتوقع تدخلًا طويل الأمد للولايات المتحدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. كما قال في المقابلة: "يجب أولاً إصلاح الدولة، لا يمكن إجراء انتخابات - لا توجد أي فرصة حتى أن يستطيع الشعب التصويت".

عن إعادة تأهيل صناعة النفط في البلاد، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة قد تدعم جهود شركات النفط لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في الدولة - مشروع قال إنه قد يستغرق أقل من 18 شهراً. وقال "سيكون من الضروري إنفاق مبلغ ضخم من المال وستنفق شركات النفط هذا المبلغ، ثم ستحصل على تعويض منا أو من خلال الإيرادات".

بينما نيكولاس مادورو معتقل وينتظر محاكمته في الولايات المتحدة، يقدّر جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA) أن كبار المسؤولين في نظام مادورو - بمن فيهم نائبته والرئيسة الفعلية، دلسي رودريغيز - سيكونون في أفضل وضع لقيادة حكومة مؤقتة في فنزويلا من أجل الحفاظ على الاستقرار على المدى القريب، وذلك في حال فقدان مادورو سلطته.

بالإضافة إلى ذلك، أصر ترامب على أن دولته ليست في حالة حرب مع فنزويلا: "نحن في حالة حرب مع أشخاص يبيعون المخدرات، ويُفرِّغون سجونهم، ومصحاتهم النفسية، ومدمني المخدرات لديهم إلى داخل بلادنا".

مع ذلك، هناك من في فنزويلا يعارضون موقف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). في مقابلة أجرتها مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية من مكان اختبائها، قالت زعيمة المعارضة المنفية وحائزة جائزة نوبل للسلام، ماريا ماتشادو، إنه على غرار مادورو، تعد دلسي رودريغيز "المهندسة الرئيسية للفساد، والتعذيب، وإنتاج المخدرات. إنها حليفة رئيسية وجهة اتصال مع روسيا، الصين وإيران، وبالتأكيد ليست شخصاً يمكن للمستثمرين الدوليين الوثوق به، وقد خذلت شعب فنزويلا".

قالت ماتشادو في مقابلة إنها لم تتحدث مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، منذ شهر أكتوبر، وإنها تخطط للعودة إلى فنزويلا. في غضون ذلك، خلال الليل (بين الاثنين والثلاثاء)، سُمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات صواريخ مضادة للطائرات في أرجاء فنزويلا، خاصة في العاصمة كاراكاس.