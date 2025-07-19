ترامب: "سيتم نشر شهادة هيئة المحلفين بشأن جيفري إبستين بشرط الموافقة عليها"

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "TruthSocial"، اليوم السبت، أنه طلب من وزارة العدل الأمريكية الكشف عن جميع شهادات هيئة المحلفين الكبرى في قضية جيفري إبستين، شريطة موافقة المحكمة فقط. وكتب: "مع ذلك، حتى لو منحت المحكمة موافقتها الكاملة وغير المشروطة، فلن يكون هناك ما يكفي من الشجاعة لمثيري الشغب والمتطرفين اليساريين الذين يقدمون الطلب. سيظل الأمر دائمًا أكثر فأكثر. لنجعل الأمر واقعًا مرة أخرى".

وتصدرت القضية عناوين الصحف في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل حوالي أسبوع ونصف، بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها لن تكشف عن وثائق إضافية حول أنشطة جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، والذي انتحر في السجن عام 2019. قرر ترامب، المعروف بصلاته بإبستين، كسر صمته بشأن هذه المسألة. تناول ترامب القضية في منشور مطول على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "الحقيقة"، إلا أنه هذه المرة فتح جبهة مع قاعدة حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" - التي تضم أكبر مؤيديه، والذين أثاروا العديد من التساؤلات حول هذه القضية في الأسابيع الأخيرة. كتب ترامب: "إنه إبستين، مرارًا وتكرارًا"، مُلقيًا باللوم في نشر الوثائق على الديمقراطيين. "لماذا ننشر ملخصات كتبها أوباما، وهيلاري كلينتون، وكومي، وبرينان، وإدارة بايدن المتخلفة والمجرمة؟".

وكانت المدعية العامة بام بوندي، قد أصدرت وثيقة من صفحتين تزعم أن مراجعة المكتب لم تكشف عن "قائمة عملاء" لرجال نافذين يُزعم أنهم شاركوا في مخططات إبستين، ولم تجد "أدلة موثوقة" على أن مرتكب الجرائم الجنسية ابتز شخصيات بارزة.

في غضون ذلك، هدد ترامب الليلة المنصرمة بمقاضاة روبرت مردوخ، مالك صحيفة وول ستريت جورنال. يأتي ذلك في أعقاب مقال تضمن رسالة أرسلها ترامب إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، كتب فيها: "أتمنى أن يكون كل يوم سرًا رائعًا آخر". كتب الرئيس على موقع "الحقيقة" للتواصل الاجتماعي: "تلقت صحيفة وول ستريت جورنال وروبرت مردوخ تحذيرًا مباشرًا من أن الرسالة المزعومة التي نشروها مزورة". وأضاف: "تلقت رئيسة تحرير الصحيفة، إيما تاكر، رسالة مباشرة من كارولين ليفيت (السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض) والرئيس ترامب، لكنها لم ترغب في سماعها. وبدلًا من ذلك، يواصلون نشر قصة كاذبة وخبيثة وتشهيرية على أي حال. سيقاضي الرئيس ترامب قريبًا صحيفة وول ستريت جورنال ونيوزكورب والسيد مردوخ".