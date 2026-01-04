مادورو في السجن بنيويورك؛ البيت الأبيض: "كانت لديه فرصة"

وصل الرئيس الفنزويلي المخلوع، نيكولاس مادورو، إلى مدينة نيويورك مساء الأحد (بتوقيت إسرائيل) مكبلاً بالأصفاد برفقة عناصر من القوات الفيدرالية، وذلك عقب عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقاله. ووفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز، خلّفت العملية خسائر فادحة، حيث قُتل ما لا يقل عن 40 فنزويليًا، بينهم عسكريون ومدنيون.

وقد أُنزِل مادورو من الطائرة برفقة زوجته، واقتيد إلى مركز احتجاز مانهاتن مكبلاً بالأصفاد. وفي لقطات مصورة من مكان الحادث، سُمع وهو يقول ساخرًا للحاضرين: "تصبحون على خير، عام جديد سعيد".

https://x.com/i/web/status/2007631142200189289 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

نُقل الرئيس الفنزويلي إلى أحد أسوأ مراكز الاحتجاز سمعةً في الولايات المتحدة، وهو مركز الاحتجاز الفيدرالي (MDC) في بروكلين. وقد سبق لهذا المركز أن احتجز شخصيات بارزة مثل شون "ديدي" كومز، وغيسلين ماكسويل، وسام بانكمان-فريد.

السجن اكتسب سمعة سيئة ووُصف أكثر من مرة بأنه "مقرف" وذو ظروف "مروعة"، تشمل نقصًا مزمنًا في القوى العاملة، عنفًا شديدًا بين السجناء وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

ASSOCIATED PRESS

البيت الأبيض يحتفل: "كانت لديه فرصة – حتى لم تعد"

بعد وقت قصير من الهبوط، أطلق البيت الأبيض وإدارة ترامب حملة إعلامية عدوانية. في تغريدة رسمية تضمنت التعبير العامي الجريء "FAFO" (اختصر لعبارة "العب وستعرف النتيجة")، وفيما بعد، نُشر مقطع فيديو معد بشكل درامي يظهر مادورو وهو يتحدى الولايات المتحدة في السابق ويدعوها "تعالوا وامسكوني"، مع مشاهد من لحظة اعتقاله وبيان الجيش الأمريكي.

"كان لدى نيكولاس مادورو فرصة - حتى لم تعد لديه"، جاء في المنشور الرسمي. "إدارة ترامب ستحمي دائماً المواطنين الأمريكيين من أي تهديد، أجنبي أو محلي".

https://x.com/i/web/status/2007603407235006793 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغست، أجرى مقابلة مع شبكة CBS وأدلى بتصريحات حربية تتجاوز حدود فنزويلا. عندما سُئل لمن وُجّهت الرسالة "FAFO"، أجاب هيغست بشكل مباشر: "كنت أعني أيضاً الإيرانيين وقدراتهم النووية. الرئيس قال إنه لن يكون لديهم سلاح نووي، وقد تصرف بناءً على ذلك. نفس الشيء مع الحوثيين. الرئيس ترامب يتحدث من خلال الأفعال. يجب أن ينتبه العالم كله".

هيغست أوضح أن العملية تهدف إلى استعادة السيطرة على موارد النفط: "المسألة تتعلق بالحرية، والأمن، والازدهار. ما قامت به فنزويلا تجاه صناعة النفط الأمريكية لم يكن ينبغي أن يحدث، والرئيس ترامب مستعد لاستعادته".

وصول مادورو إلى نيويورك أطلق مواجهة صغيرة أيضا داخل الولايات المتحدة. رئيس البلدية الاشتراكي، زهران ممداني، شجب بشدة هذا الفعل، تحدث مع ترامب وأعرب عن معارضته لـ"هذا التصرف"، بل وطالب أيضا بالإفراج عن مادورو.

من ناحية أخرى، خارج المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، تجمع حشد كبير من الفنزويليين المنفيين لاحتفالات عفوية. في تايمز سكوير سجلت مشاحنات كلامية عندما حاول متظاهرون "مناهضون للإمبريالية" الاحتجاج ضد العملية، لكنهم واجهوا صعوبة في شرح موقفهم أمام صور الاحتفالات القادمة من كاراكاس.

أعلن وزير النقل، شون دافي، عن رفع القيود في المجال الجوي لمنطقة الكاريبي ابتداءً من صباح اليوم. وقد أعلنت شركتا الطيران يونايتد ودلتا بالفعل عن استئناف تدريجي للرحلات إلى المنطقة، بما في ذلك إلى بورتو ريكو ووجهات أخرى تأثرت بالإغلاق الجوي.