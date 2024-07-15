"لم يكن من المفترض أن أكون على قيد الحياة": مقابلة مع ترامب للمرة الأولى بعد محاولة الاغتيال يروي خلالها التفاصيل

أول مقابلة بعد محاولة الاغتيال: أجرت صحيفة "نيويورك بوست" مقابلة مع دونالد ترامب الليلة الماضية (الأحد)، وكشف فيها أنه "كان من المفترض أن يموت" نتيجة محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وخلال المقابلة التي أجريت على طائرته الخاصة في طريقه إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، شارك الرئيس السابق المراسل مايكل جودوين "التجربة السريالية للغاية"، على حد تعبيره.

وقال ترامب وقد ضمدت أذنه اليمنى بضمادة بيضاء كبيرة وفضفاضة: "قال طبيب المستشفى إنه لم ير شيئا كهذا من قبل. ووصفها بأنها معجزة". وأضاف: "لم يكن من المفترض أن أكون هنا، كان من المفترض أن أموت".

وقال ترامب أيضًا إنه كان سيموت لو لم يدير رأسه قليلاً ليقرأ مخططًا عن المهاجرين غير الشرعيين. وفي تلك اللحظة، مزقت الرصاصة التي أطلقت عليه قطعة صغيرة من أذنه وتناثرت الدماء على جبهته وخديه. بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه عندما أخرجه عملاء الخدمة السرية من المسرح، كان لا يزال يريد مواصلة التحدث مع مؤيديه، لكن العملاء أخبروه أن الوضع ليس آمنًا وعليهم نقله إلى المستشفى.

كما أوضح لغز حذائه. وفي مقطع الفيديو الذي وثق إطلاق النار ونتائجة، وبينما كان العملاء يحاولون إخراجه من المسرح إلى مكان آمن، سُمع وهو يقول: "انتظر، أريد إحضار حذائي". وأوضح في المقابلة: "لقد ضربني العملاء بشدة لدرجة أن حذائي سقط، وحذائي ضيق".

وأشاد ترامب بأفراد الخدمة السرية على تصرفاتهم البطولية وأشاد بهم لإستهدافهم مطلق النار الذي كان يجلس على سطح يبعد حوالي 130 مترا عن المنصة التي القى فيها ترامب كلمته. وقال ترامب إن الخدمة السرية قامت “بعمل رائع – لقد أطلقوا النار على القاتل طلقة واحدة بين عينيه”، مشيرا إلى جسر أنفه.

وقال ترامب: "يقول الكثير من الناس إن هذه هي الصورة الأكثر أيقونية التي رأوها على الإطلاق"، في إشارة إلى الصورة التي يظهر فيها وهو يرفع قبضته. "إنهم على حق وأنا لم أمت. عادة عليك أن تموت للحصول على صورة أيقونية."

AP Photo/Gene J. Puskar

علاوة على ذلك - أشاد ترامب بالجمهور في التجمع الذي حضره 55 ألف شخص، لالتزامهم بالهدوء. "في العديد من الأماكن، خاصة في مباريات كرة القدم، تسمع طلقة واحدة، فيركض الجميع. كانت هناك العديد من الطلقات هنا وبقوا". وأضاف: "أنا أحبهم. إنهم أناس رائعون".

وقضى السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية معظم الرحلة يتحدث مع ترامب، قائلا إنه وجد تفاؤله "لا يصدق" وقال جراهام: "إنه يشعر (ترامب) وكأن لديه فرصة جديدة للحياة".

وفي أعقاب محاولة الاغتيال، أعلن ترامب أنه سيغير الخطاب الذي سيلقيه الخميس للحصول على ترشيح حزبه للمرة الثالثة على التوالي. وقال: "لقد أعددت خطاباً قاسياً جدا وجيداً جداً حول الإدارة الفاسدة والرهيبة"، ثم أضاف فجأة: "لكنني ألقيته جانباً". ووفقا له، يجري الإعداد لخطاب جديد لأنني "أريد أن أحاول توحيد بلادنا". وضم ذراعيه وأضاف: "لكنني لا أعرف إذا كان ذلك ممكنا. الناس منقسمون للغاية".

على صعيد متصل، تحدثت السيدة الأولى جيل بايدن مع السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب بعد ظهر يوم الأحد، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN. أصدرت ميلانيا ترامب بيانًا الليلة الماضية دعت فيه البلاد إلى "الارتقاء فوق الكراهية" في هذه اللحظة.