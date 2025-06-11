موجة هجمات في كولومبيا : 7 قتلى في أكثر من 20 انفجارا في يوم واحد

هزت موجة من الهجمات الإرهابية جنوب غرب كولومبيا مساء الأربعاء. وأفادت الشرطة المحلية بوقوع أكثر من 20 حادثة يوم الثلاثاء، شملت سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق نار. قُتل سبعة أشخاص وجُرح ما لا يقل عن 50 آخرين. ويُعتقد أن المهاجمين استهدفوا قوات الشرطة المحلية.

وقعت الانفجارات في كالي، ثالث أكبر مدينة في البلاد، وفي عدة بلدات في محافظتي فالي ديل كاوكا وكاوكا. وأفاد الجيش بحصوله على معلومات استخباراتية تربط الهجمات بزعيم جماعة "إستادو مايور سنترال" المتمردة، إحدى الفصائل التي بقيت بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية ومتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). إلا أن الجيش لم يقدم أدلة على هذا الادعاء، ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن الأحداث، لكنها أصدرت تعليمات بشأن كيفية تجنب مصادر النيران.

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أعلن أليخاندرو أدير، عمدة كالي، عن تفجير ثلاث عبوات ناسفة في مدينته، ​​بالقرب من مركز شرطة في حي لوس مانغوس، وأخرى في حي لاتران. وأضاف أن قوات الأمن انتشرت في جميع أنحاء المدينة، وأن "الوضع الآن تحت السيطرة".

وطالب ديليان فرانسيسكا تورو، حاكم منطقة فالي ديل كاوكا، حيث تقع كالي، الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني ردًا على "التصعيد الإرهابي الحالي".

أدانت نائبة الرئيس، فرانسيا ماركيز مينا، أعمال العنف في تغريدة على موقع X: "من غير المقبول بثّ الخوف ثمّ توفير الأمن. كحكومة وطنية، علينا مضاعفة جهودنا لاستعادة النظام العام وضمان سلامة ورفاهية المواطنين الكولومبيين".

بدأت الحادثة الإرهابية بعد يومين فقط من إصابة السيناتور الكولومبي ميغيل أوريبي، المرشح الرئاسي، برصاصة في رأسه خلال فعالية انتخابية. وقع إطلاق النار خلال فعالية انتخابية في حديقة عامة بحي بونتيفون بالعاصمة بوغوتا، عندما أطلق مسلح النار عليه من الخلف، فأصابه برصاصتين في رأسه.

أُلقي القبض على فتى يبلغ من العمر 15 عامًا مسلحًا بالقرب من التجمع الانتخابي، في الشهر الذي أطلق فيه النار. في الوقت نفسه، عرضت الحكومة مكافأة قدرها 730 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في حل القضية. وأصدرت الرئاسة الكولومبية بيانًا قالت فيه إن الحكومة ترفض "رفضًا قاطعًا وحازمًا" الهجوم العنيف، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث.