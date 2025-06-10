تصعيد أعمال الشغب: إرسال مئات الجنود الأميركيين إلى لوس أنجلوس

تصاعد أعمال الشغب في لوس أنجلوس: من المتوقع نشر 700 جندي من مشاة البحرية الأمريكية في المدينة للسيطرة على أعمال الشغب، وفقًا لما أوردته قناة ABC مساء الاثنين. وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة للقناة أن هذه الخطوة تتم دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا أو رئيس البلدية.

يُمثل نشر القوات تصعيدًا ملحوظًا في تعامل الرئيس ترامب مع الاحتجاجات، حيث وصفته قناة ABC بأنه "استعراض للقوة" ضدهم، مُشيرةً إلى أنه لم تتضح بعد ماهية مهمتهم، نظرًا لغياب صلاحيات إنفاذ القانون، مثل القيام باعتقالات.

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بدأت الأحداث في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما بدأ المهاجرون بالتظاهر ضد خطة ترامب للترحيل الجماعي واحتجاز طالبي اللجوء. كانت المظاهرات سلمية في البداية، ولكن بعد فترة، بدأ تمرد علني وعنيف من جانب المتظاهرين. ردًا على الاشتباكات، أرسل ترامب الحرس الوطني إلى المدينة وحظر ارتداء الأقنعة في جميع أنحاء المدينة. والآن، يتم إرسال مئات الجنود في محاولة لقمع أعمال الشغب.